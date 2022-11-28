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11:07 (мск), источник: ТАСС

У православных христиан начался 40-дневный Рождественский пост

В этот период верующим нужно воздержаться от употребления продуктов животного происхождения.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Рождественский пост начинается у православных христиан в понедельник. Он длится 40 дней и подготавливает верующих к встрече праздника Рождества Христова (7 января).

В Рождественский пост православным христианам нужно воздержаться от употребления продуктов животного происхождения — мяса, молока и молочных продуктов, однако он считается не таким строгим, как Великий или Успенский, так как верующим разрешается есть рыбу и рыбную икру.

«Рождественский пост — это один из четырех многодневных постов, он достаточно продолжительный. Он предваряет праздник Рождества Христова, и дан для того, чтобы верующие люди могли подготовиться и глубже пережить само событие Рождества Христова. Такая подготовка подразумевает внешнее воздержание — от мясомолочной пищи, с послаблениями для воинов, беременных, болеющих и так далее. И важны духовные упражнения — усердная домашняя молитва, более тщательные посещения богослужений, исповеди, причастия», — сказал ТАСС председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

Если воздержание от некоторых видов пищи не будет соединено с молитвой, отметил он, то это «никак не соотносится с целью христианского поста». Поэтому те, кто впервые будет поститься, не должны сводить это только к диете.

«Что касается воинов, то, что у них есть из еды, то им и надо есть. Никто не потребует от солдата воздержания от масла в каше или тушенки в супе. Это было бы абсурдно, и никогда так не делалось, даже во времена Российской империи. Главное, от чего воин должен воздержаться, как и все мы, — это ненависть. Исполняя свой долг, нужно делать это ради Отечества, а не из-за ненависти к тем, кто по ту линию фронта», — сказал собеседник агентства.

Рождественский пост называется также Филипповым, потому что наступает сразу после дня памяти апостола Филиппа. Протоиерей уточнил, что изначально пост длился всего неделю, в начале второго тысячелетия было предложено держать его 40 дней.

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