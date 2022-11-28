04:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Футбольный клуб «Енисей» потерял три очка в игре с ФК «Велес»
Красноярцы заканчивают первую половину Чемпионата России на 4-й строчке.
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ФК «Енисей» уступил московскому клубу «Велес» в заключительном матче перед зимним перерывом. Красноярцы пропустили два безответных мяча на выезде. За москвичей забили Логуа и Саркисян. «Енисей» отметился лишь удалением Масловского с поля за вторую желтую карточку на 92 минуте матча. Итоговый счет — 2:0. Красноярцы заканчивают первую половину Чемпионата России на 4-й строчке Первой Лиги. Болельщикам остается отдыхать от местного футбола до весны и смотреть ЧМ-2022 в Катаре.