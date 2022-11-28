Ученые разработали помогающее бороться с деменцией менюЧашка чая на завтрак и листовой салат из шпината на обед
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
12В Индии обрушился пешеходный мост
Главное
Спецоперация на Украине
04:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

Футбольный клуб «Енисей» потерял три очка в игре с ФК «Велес»

Красноярцы заканчивают первую половину Чемпионата России на 4-й строчке.

ФК «Енисей» уступил московскому клубу «Велес» в заключительном матче перед зимним перерывом. Красноярцы пропустили два безответных мяча на выезде. За москвичей забили Логуа и Саркисян. «Енисей» отметился лишь удалением Масловского с поля за вторую желтую карточку на 92 минуте матча. Итоговый счет — 2:0. Красноярцы заканчивают первую половину Чемпионата России на 4-й строчке Первой Лиги. Болельщикам остается отдыхать от местного футбола до весны и смотреть ЧМ-2022 в Катаре.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Ущерб от взрыва на Крымском мосту оценивается в 200-500 млн рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье