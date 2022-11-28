Основатель Forex Club погиб в авиакатастрофе

По данным портала, Таран разбился на вертолете. Бизнесмену было 53 года. Полет организовывала компания Monacair, которая отказалась оглашать детали аварии. Крушение произошло 25 ноября, также погиб 35-летний пилот.
Таран основал Forex Club в 1997 году, в настоящее время компания работает под брендом онлайн-брокера Libertex Group. Помимо этого, бизнесмен был членом правления компании-разработчика криптокошелька YouHodler в Швейцарии. Последние 10 лет предприниматель жил в Монако. У Тарана остались жена, которая является издателем известного журнала Hello Monaco, и трое детей.
Ранее стало известно, что во время туристической экспедиции в Аргентине погиб 61-летний топ-менеджер российской компании «Таиф» Дмитрий Тесленко. Трагический инцидент произошел во время восхождения на гору Аконкагуа в Андах. На отметке 6100 метров бизнесмену стало плохо. Другие участники группы пытались оказать ему первую помощь и запустить сердце, но безрезультатно. Спасатели доставили тело на базу Хорконес.