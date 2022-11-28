Ученые выявили четыре фактора, которые помогут легче просыпаться И чувствовать себя бодрым в течение дня
Фоторепортажи
12В Индии обрушился пешеходный мост
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
Главное
Спецоперация на Украине
11:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны лучшие портреты диких зверей

В этом году на конкурс было подано более 20 тысяч заявок со всех уголков земного шара.

24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Жюри ежегодного конкурса Nature inFocus объявило победителей 2022 года. Он был основан в 2014 году как общественная платформа для объединения фотографов-единомышленников в Индии, но вскоре стал международным.

На лучшем снимке, названным «Балам — Король джунглей майя, находящийся под угрозой исчезновения», изображен ягуар. Хищник вынужден заходить на территорию людей, чтобы выживать: его ареал обитания сокращается из-за вырубки лесов.

«Каждый год мы видим кадры, которые раскрывают новые грани нашего природного мира, проливая свет на актуальные глобальные проблемы сохранения, — сказал Рохит Варма, один из основателей конкурса. — Мы очень рады видеть рост числа участников и географическое разнообразие. Конкурс действительно стал международной площадкой для фотографов дикой природы!».

Недавно жюри конкурса WildArt Photographer of the Year выбрало лучшие черно-белые фотографии дикой природы. Как пишут организаторы, «природа полна цвета и яркости, но монохром — это среда, в которой негде спрятаться и которая требует другого подхода. Концентрация на форме и композиции критически важна».

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фаунаХорошие новости