11:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие портреты диких зверей
В этом году на конкурс было подано более 20 тысяч заявок со всех уголков земного шара.
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Жюри ежегодного конкурса Nature inFocus объявило победителей 2022 года. Он был основан в 2014 году как общественная платформа для объединения фотографов-единомышленников в Индии, но вскоре стал международным.
На лучшем снимке, названным «Балам — Король джунглей майя, находящийся под угрозой исчезновения», изображен ягуар. Хищник вынужден заходить на территорию людей, чтобы выживать: его ареал обитания сокращается из-за вырубки лесов.
«Каждый год мы видим кадры, которые раскрывают новые грани нашего природного мира, проливая свет на актуальные глобальные проблемы сохранения, — сказал Рохит Варма, один из основателей конкурса. — Мы очень рады видеть рост числа участников и географическое разнообразие. Конкурс действительно стал международной площадкой для фотографов дикой природы!».
Недавно жюри конкурса WildArt Photographer of the Year выбрало лучшие черно-белые фотографии дикой природы. Как пишут организаторы, «природа полна цвета и яркости, но монохром — это среда, в которой негде спрятаться и которая требует другого подхода. Концентрация на форме и композиции критически важна».
Олеся Маевская