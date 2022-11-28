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11:14 (мск), источник: m24.ru

В России за сутки выявили 5 048 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 5 048 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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США
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Источник: Агентство «Москва»

Скончались за сутки 50 человек. Перебороли болезнь за сутки 4 262 человека. Всего выздоровели до 986 290 человек.

Всего с начала пандемии зафиксировали 21 579 812 случаев коронавируса. Умерли за это время 391 890 пациентов.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что новый штамм коронавируса BQ.1.1 «Цербер» более заразен, однако врачи отмечают, что он переносится легче.

Новые варианты коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 выявили в России в октябре. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила их дальнейшего распространения.

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