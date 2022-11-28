14:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как бы эволюционировали динозавры, если бы они не вымерли
И как бы это повлияло на человечество.
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Николас Р. Лонгрич, старший преподаватель палеонтологии и эволюционной биологии Университета Бата дал интервью The Conversation о том, что случилось бы с динозаврами, если бы астероид не упал на Землю 66 миллионов лет назад. Представьте себе, что он пролетел мимо.
Представьте себе высокоразвитых хищников, водружающих свой флаг на Луне, ученых-динозавров, открывших теорию относительности или обсуждающих гипотетический мир, в котором млекопитающие захватили Землю. Это может звучать как сюжет плохой научной фантастики, но этот образ заставляет задуматься о глубоких философских вопросах об эволюции. Случайно ли появилось человечество или это было неизбежно?
Мозг, инструменты, язык и большие социальные группы делают нас доминирующим видом на планете. На семи континентах живет 8 миллиардов Homo sapiens, а по весу суммарно мы тяжелее животных. Мы изменили половину суши Земли, чтобы прокормить себя, и поэтому для многих вопрос «могло ли человечество эволюционировать?» звучит бессмысленно.
В 1980-х годах палеонтолог Дейл Рассел предложил мысленный эксперимент, в котором плотоядный динозавр превратился в разумную особь. У этого «динозавроида» был большой мозг, большие пальцы рук, и он ходил прямо. Это не невозможно, но маловероятно: биология животного ограничивает направление его эволюции.
Обратите внимание на размеры динозавров. Начиная с юрского периода, зауроподы, бронтозавры и их родственники превратились в 30−50-тонных гигантов, достигающих до 30 метров в длину — в десять раз больше веса слона и длиннее синего кита. Это происходило на разных континентах, в разное время и в разном климате — от пустынь до тропических лесов.
Но другие динозавры, жившие в этих условиях, не стали сверхгигантами. То, что эти животные были зауроподами — особями с легкими, полыми костями, высоким метаболизмом и правильным соотношением веса — раскрыло их эволюционный потенциал. Это позволило им вырасти такими большими, как ни одно наземное животное ни до, ни после их существования.
Со временем динозавры эволюционировали: мелких травоядных стало количественно больше, появились новые виды летающих, длинноногих особей, что помогало им добывать пропитание и бороться с хищниками. Их социальная жизнь также усложнялась, но почти за всю историю их существования не было и намека на то, что их жизнь радикально изменилась бы, не упади астероид на Землю.
Возможно их мозг, к слову, очень небольшой по сравнению с телом, развился бы. Но вряд ли динозавры стали бы гениями. Между тем у млекопитающих были другие ограничения: они никогда не достигали огромных размеров, однако их мозг эволюционировал намного сильнее.
Сегодняшние потомки динозавров, птицы, имеют сложный мозг. Некоторые из них способны читать, говорить, использовать подручные предметы. Однако вместе с этим нельзя утверждать, что уничтожение динозавров гарантировало развитие разума и мозга млекопитающих. Эволюционная история приматов предполагает, что наша эволюция была чем угодно, только не неизбежной.
Недавно китайские геологи и палеонтологи провели раскопки и масштабное исследование в бассейне Шаньян в центральном Китае, который по праву считается одним из самых богатых источников окаменелостей динозавров. Изучив более тысячи образцов, ученые пришли к выводу, что Чикшулубский метеорит 66 млн лет назад «добил» динозавров, которые вымерли бы и без него.
Олеся Маевская