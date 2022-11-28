19:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые из Британии повторили рецепты неандертальцев
Но некоторые ингредиенты пришлось заменить.
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Недавний микроскопический анализ древних пищевых остатков, обнаруженных в очаге в пещере Шанидар в Ираке, показал, чем питались древние люди. По словам доктора Серена Кабукку из Ливерпульского университета, проводившего исследование, стандартно в рацион неандертальцев входила растертая кашица из бобовых, орехов и семян трав, смешанная с водой и приправленная горькой кожурой от бобовых, таких как фасоль или горох. Научный корреспондент The Guardian Линда Геддес решила на себе испробовать рецепты неандертальской кухни.
Сбор таких ингредиентов, должно быть, отнимал много времени. Земля рядом с Шанидар не была настолько плодородной, и древним людям приходилось использовать все подручные ингредиенты. Геддес удалось найти большую часть из них, но плоды терпентинного дерева (дикие фисташки) или горькую вику (бобовых) пришлось заменить чечевицей и обычными фисташками. Замачивали бобовые в воде, в кожаном мешке.
После того, как бобовые размягчились, Геддес перемолола их в ступке, смешала с парой ложек воды, отнесла на улице и пожарила на костре из получившейся смеси пару лепешек. Некоторые бобы содержат токсины, которые должны выйти во время термической обработки. Потому всем, кто собирается повторить рецепт, следует проявить осторожность.
Кстати, неандертальцы также использовали дикий миндаль и семена горчицы в приготовлении пищи, а вот соль отсутствовала — для этой специи кулинарам пришлось бы пересечь горы. Считается, что они получали свою пищевую соль, поедая мясо животных.
Рецепт неандертальских пирожков прост: замочите горсть сушеной фасоли вместе с таким же количеством обычной чечевицы и ягод пшеницы, а также небольшим количеством коричневой чечевицы на ночь. Наутро промойте бобовые в чистой воде, а затем растолките эти ингредиенты, включая кожуру, в грубую кашицу. Добавьте столовую ложку молотого несоленого миндаля и фисташек (вместе с кожурой) и желтых семян горчицы.
Постепенно добавляйте воду, чтобы связать эти ингредиенты в пасту, из которой позже можно будет сформировать лепешки. Готовьте их на огне не менее 10 минут и лучше всего использовать растительное масло. Приятного аппетита!
Недавно антропологи из Национального центра научных исследований Франции провели изотопный анализ зубной эмали неандертальца, чтобы определить диету этих людей.
Олеся Маевская