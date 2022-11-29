Во Владивостоке разработали упаковку для определения свежести продуктов

«Смарт-упаковка представляет собой ярко-красного цвета пленку толщиной 0,2 мм, достаточно эластичную и стойкую к деформациям. Пленка содержит в своем составе полисахариды и антоцианы, выступающие в качестве индикатора изменения активной кислотности среды. Специалисты провели тест-анализ на рыбном сырье различной степени свежести. Быстрое изменение цвета пленки с красного на синий свидетельствовало о порче рыбного сырья», — говорится в сообщении.
Эксперименты проводились на бисквите, который заворачивали в пленку и оставляли на хранение, в результате умная упаковка позволила продлить сроки годности изделия на 24 часа и увеличить сроки хранения бисквита до 96 часов, при этом он сохранил хорошие органолептические показатели. На 4-е сутки хранения поверхность изделия оставалась ровной, цвет не изменялся, наблюдалось легкое подсыхание пленки, хотя бисквит без покрытия черствеет уже после суток хранения.
«Наиболее перспективным направлением является использование специальных активных упаковочных материалов, которые защищают продукты от негативных факторов внешней среды и снижают скорость микробиологической порчи, а также определяют ее на ранних сроках хранения. Одними из таких упаковочных материалов могут служить натуральные съедобные пищевые пленки на основе биополимеров, над которыми мы сейчас активно работаем», — сообщила доцент департамента пищевых наук и технологий Передовой инженерной школы ДВФУ Наталья Чеснокова, которую процитировала пресс-служба.
Кроме того, упаковка на основе полисахаридов с добавлением антоцианов может употребляться в пищу вместе с продуктом, так как компоненты пленки безвредны для организма человека и содержат биологически активные соединения. Также она может заменить современные упаковочные материалы, которые плохо разлагаются. Отмечается, что такая пленка незначительно превышает среднюю рыночную цену на биоразлагаемую упаковку, но имеет больше плюсов по сравнению с аналогами. Исследование опубликовано в научном журнале Food Processing: Techniques and Technology.
Федеральный проект «Передовые инженерные школы» стартовал в 2022 году по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ и направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. К 2030 году в кооперации с партнерами в ПИШ «Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем» ДВФУ планируется открыть 34 новые образовательные программы опережающей инженерной подготовки всех уровней. Обучение при участии и наставничестве высокотехнологичных компаний-партнеров пройдут до 3 тыс. студентов ДВФУ и вузов-партнеров. Также будет разработано и внедрено более 100 современных технологий мирового уровня, связанных с выпуском новой инновационной биотехнологической продукции для агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, индустрии питания, экологии, ветеринарии и медицины.