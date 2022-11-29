«Российская креативная неделя — Сибирь» стала драйвером изменений в креативных индустриях

В общей сложности, в 77 сессиях форума приняли участие 314 спикеров, слушателями стали около 4 тыс. человек, а видеотрансляции собрали 2 200 000 просмотров. Гости события приехали из 17 регионов России, включая 10 регионов Сибирского федерального округа (республик Алтай, Тыва и Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей).
Основной площадкой форума стал конгресс-холл Сибирского федерального университета. В рамках события здесь была размещена инсталляция «Ёлки России», представившая дизайнерский подход к новогоднему символу в традициях народных промыслов разных регионов страны. Мероприятия сити-формата включили вечер этнической музыки в пространстве «ДОМ», премьерный показ документального фильма Родиона Чепеля «Пелевин» (16+) и даже специальные гастрономические сеты в ресторанах Красноярска.
По словам начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, изменился подход государственной власти к креативным индустриям, и это дает первые плоды: «Государство уделяет креативным индустриям большое внимание, ведь именно креативная экономика во многом определяет сегодня вектор устойчивого развития всей страны. Творческие инициативы рождают смыслы, отражают историю человека и всей общности, всей страны, мировоззрение и культурный код. Проекты в сфере креативных индустрий создают стимул для развития всех сфер экономики, показывают, в каком направлении движется прогресс и помогают сформировать ценностную общность. Именно с участием креативных команд разрабатываются прорывные решения для промышленности и других секторов экономики. Мы ожидаем, что регионы будут создавать институты поддержки и развития креативных индустрий и конкурировать между собой за наиболее ценные креативные кадры и бизнесы. Для Сибири крайне важно, чтобы люди не только оставались в регионе, но и создавали и развивали бизнесы, творческие проекты, привлекали новые идеи. Регион должен стать точкой креативного притяжения. “Российская креативная неделя — Сибирь”, с одной стороны, дает мощный стимул для развития, с другой — предлагает конкретные решения».
На пленарном заседании «Креативные индустрии как фундамент для обеспечения качества жизни макрорегиона Сибирь» Светлана Чупшева, генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» представила результаты исследования о вкладе местных креативных индустрий в экономику сибирских регионов, который составил почти 300 млрд рублей. Лидерами стали Красноярский край (6,64%) и Томская область (4,99%).
"Красноярский край второй год плотно сотрудничает с нами, и мне отрадно видеть результаты. Регион по праву занимает 1 место среди сибирских субъектов по вкладу в креативную экономику. Считаю, что в этом есть и наша заслуга. Мы много работаем с местным креативным бизнесом, внедряем и масштабируем лучшие практики, привлекаем федеральных экспертов и специалистов для распаковки креативного потенциала региона. В этом году особое внимание к IT-сектору и тут тоже есть практические результаты. Красноярский край выделил 780 млн рублей на поддержку отрасли. И я рассчитываю, что это только начало.
Другие регионы, понимая значимость креативных индустрий для экономики, уже обратились к нам с запросами на исследования, разработку нормативных документов, методик развития и на организацию и проведение окружных, региональных и отраслевых форумов в рамках нашего проекта «Российская креативная неделя». Так, в мае 2023 года АНО «Креативная экономика» при поддержке АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» впервые организуют форум «Российская креативная неделя — Дальний Восток» во Владивостоке«, — отметила директор фест-форума “Российская креативная неделя” и Российской национальной премии в сфере креативных индустрий, директор ФГБУ “Роскультцентр” Марина Абрамова.
Ключевые итоги форума «Российская креативная неделя — Сибирь»:
Договоренность о создании представительства Президентского фонда культурных инициатив в Красноярске была достигнута на «Российской креативной неделе — Сибирь» в 2021 году, когда генеральный директор Фонда Роман Карманов выступил с соответствующим предложением, которое нашло поддержку у губернатора Красноярского края Александра Усса. Правительство Красноярского края активно включилось в помощь организации открытия представительства на территории региона. 22 августа 2022 года инициатива создания представительства была поддержана наблюдательным советом фонда.
Творческие команды Сибири и Дальнего Востока — активные участники грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив. За время работы заявителями из Сибирского федерального округа было подано 3 616 заявок, от регионов Дальнего Востока поступило 1 950 заявок. Поддержку получили 454 и 194 проектов соответственно. Общая сумма грантов составила 640,45 млн рублей при заявленном софинансировании в размере 454,78 млн рублей для СФО и 333,76 млн рублей при заявленном софинансировании в размере 291,64 млн рублей для ДФО. Необходимость качественной поддержки и сопровождения этих проектов с учетом разницы часовых поясов стала веским основанием для открытия представительства фонда за Уралом.
Впервые в рамках «Российской креативной недели» прошел первый сибирский IT-саммит, который объединил представителей бизнеса, технологических предпринимателей и представителей государственной власти (в частности, регионального регулятора), съехавшихся со всей страны из абсолютно разных индустрий и отраслей технологического рынка для популяризации технологического предпринимательства, стимулирования технологических инициатив и создания проектов, отвечающих потребностям как B2B-рынка, рынка корпоративных заказчиков, так и потребительского рынка, B2C-платформ.
Одним из его главных итогов стало выделение Красноярским краем на ближайшие 3 года 780 млн рублей на поддержку IT-компаний и развитие этой отрасли. Это решение позволит стимулировать технологическое предпринимательство и инициативу создания новых проектов. Денежные средства направят на создание IT-кластеров на базе местных вузов и грантовых программ для стартапов.
В рамках форума было объявлено о старте программы по поддержке продвижения отечественных IT-компаний, благодаря которой около 1 тыс. компаний смогут получить компенсацию расходов на продвижение от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Бюджет программы — 1,5 млрд рублей. Расходы на продвижение будут компенсированы при использовании отечественных платформ. Партнерами проекта выступили крупнейшие интернет-площадки, где компании могут приобретать любой вид таргетированной или контекстной рекламы. Порядка 80% расходов на эти цели им возместит фонд при подаче заявки через сервис Госуслуг. Такая возможность разработана совместно с Минцифры РФ.
Кроме того, на площадке саммита были обсуждены вопросы создания ПО для креативных индустрий и сопутствующих информационным технологиям отраслей. Многие предприниматели обозначили необходимость стимулирования активности в этой области, замещения аналогов в сфере дизайна, обработки фото- и видеоконтента.
3. Креативное предпринимательство.
Законопроект о креативном предпринимательстве находится на финальной стадии разработки. Разработка закона о креативном предпринимательстве близка к завершению — об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко на форуме «Российская креативная неделя — Сибирь». На площадке прошло обсуждение законопроекта с участием представителей межкомитетской рабочей группы Государственной Думы Российской Федерации.
По словам Дениса Кравченко, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, «нам очень важно, чтобы наша экономика развивалась быстрее, инновации внедрялись активнее и креативные предприниматели имели возможность для самореализации. В первую очередь, потому что креативный предприниматель независим от санкционного давления, от поставок и таможенных пошлин. Мы понимаем, что креативные индустрии — это плод интеллектуального труда и моя задача как законодателя и политика — создать условия, чтобы этот сектор вышел из тени».
4. Архитектура, дизайн, мода, искусства.
Для индустрии моды форум «Российская креативная неделя — Сибирь» стал своеобразным смотром достижений.
Как отмечает Георгий Ростовщиков, основатель и СЕО FASHION HUB RUSSIA, Федерального B2B шоурума FHUB EDUCATION (Москва), Президент Международной Ассоциации Байеров INTERNATIONAL BUYERS HUB: «Наиболее заметным проектом направления моды на форуме этого года стали “Ёлки России”. Это глобальная инициатива в области народных художественных промыслов, объединяющая 16 направлений народного искусства и лучших декораторов страны. Инсталляция “Ёлки России” в конгресс-холле СФУ стала местом притяжения и своеобразной “витриной” для популяризации народных промыслов. Второй важный проект — “Бренды России”, который позволяет брендам проходить профессиональный банковский аудит из 6 категорий для попадания в ритейл — это реальный кейс по продвижению продукции брендов на российском и международном рынке, который получил поддержку благодаря форуму “Российская креативная неделя — Сибирь”.
5. Медиа, издательское дело, маркетинг.
На серии мероприятий проекта «Лидеры молодого контента» эксперты обсудили феномен популярности книг Young Adult и отметили рост читающей молодежи (сейчас доля читателей составляет около 60%). Спикеры и участники сессий рассказали, каким они видят путь молодых творцов и бизнесменов, что нужно сделать, чтобы историю молодого автора экранизировали и как написать книгу, сценарий или комикс, который стал бы хитом.
6. Кино и анимация, компьютерная графика.
В рамках II окружного форума «Российская креативная неделя — Сибирь» были обсуждены вопросы кинопроката. В середине 2022 года количество кинотеатров в России сократилось на 6,4%, кинозалов — на 12,4%. Вся инфраструктура дистрибуции аудиовизуальной продукции несет значительные убытки и заинтересована в замещении выпавшего иностранного контента российскими картинами. Участники встреч обсудили, что необходимо сделать для поддержки кинотеатров, как в короткие сроки наполнить их репертуаром и многие другие вопросы. Одним из перспективных направлений, которое бы привело зрителей в кинотеатры, может стать появление отечественных геройских киновселенных. Такие картины в ближайшие годы появятся в России. Сейчас работа в индустрии над ними уже идет, как сообщил заместитель генерального директора медиахолдинга «Национальная медиа группа» (НМГ) по развлекательному вещанию и генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов.
Организаторы «Российской креативной недели — Сибирь»: ФГБУ «Роскультцентр», органы власти Красноярского края, АНО «Креативная экономика», АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий».
ТАСС — генеральный информационный партнер.