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12:31 (мск), источник: ТАСС

VK при поддержке Минцифры проведет олимпиаду для школьников по безопасности в интернете

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. VK, образовательная платформа «Учи.ру» при поддержке национального проекта «Цифровая экономика» и Минцифры России проведет олимпиаду для школьников по безопасному поведению в интернете, регистрация уже открыта. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе VK.

Источник: Reuters

«Стартовала регистрация на участие в олимпиаде “Безопасный интернет”, организованной VK и образовательной платформой “Учи.ру” при поддержке национального проекта “Цифровая экономика” и Минцифры России. Олимпиада пройдет с 29 ноября по 26 декабря 2022 года. Участие для всех школьников бесплатное», — уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что соревноваться друг с другом смогут ученики с 1-го по 9 класс. Задания научат детей безопасно вести себя в интернете, эффективно использовать его ресурсы и грамотно обходить основные сложности в сети: от фишинга и вирусов до мошенничества, в том числе при онлайн-покупках, рассказали в пресс-службе.

Олимпиада проверит логическое мышление школьников, обучит грамотному поведению при использовании гаджетов, браузеров и поисковиков, а также этике общения в соцсетях и мессенджерах, добавили в компании.

Каждый школьник, решивший все задания олимпиады, будет награжден в зависимости от количества набранных баллов дипломом победителя, похвальной грамотой или сертификатом участника. Документ появится в личном кабинете на платформе «Учи.ру». Педагоги получат благодарственные письма.

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