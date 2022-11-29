14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
В скалах Нью-Йорка обнаружены воды древнего океана
Их изучение поможет понять в том числе как на воду влияет глобальное потепление.
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Ученые Университета Торонто и сотрудники Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории обнаружили небольшие карманы морской воды, которые находились в скалах около 390 миллионов лет. Когда-то их населяли большие плакодермы, аммоноиды, гигантские морские скорпионы и трилобиты. Изучение их среды обитания может значительно углубить понимание того, как океаны развиваются и адаптируются к изменяющимся климатическим условиям.
Морская вода сохранилась в породах железного пирита в северной части штата Нью-Йорк и была обнаружена исследовательской группой, изучающей важную экологическую проблему: выщелачивание токсичного мышьяка из горных пород. Они заметили дефекты в виде сферических скоплений крошечных кристаллов пирита, известных как фрамбоиды.
После зондовой томографии и масс-спектрометрии ученые установили, что кристаллы были соленой морской водой. В среднедевонский период, почти 400 миллионов лет назад, это море простиралось от того места, где сегодня находится Мичиган (США) до Онтарио (Канада). Его риф мог соперничать по размеру с Большим Барьерным рифом в Австралии.
Климат изменился и высушил внутреннее море, а окаменелости, попавшие в его отложения сотни миллионов лет спустя, превратились в пиритовые породы. Благодаря изучению этих месторождений полезных ископаемых исследователи надеются больше узнать, как океан справился с повышением температуры, что даст представление о развитии подобного сценария сегодня. Ученые также планируют использовать эти методы, чтобы лучше понять, как водород взаимодействует с горными породами. Исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters.
Недавно группа ученых из Университета Аберистуита в Уэльсе взяла пробы талой воды из восьми ледников Европы и Северной Америки, а также из двух участков ледяной шапки Гренландии. Исследователи провели анализы и обнаружили, что в каждом миллилитре ледниковой воды содержатся десятки тысяч различных микробов.
Олеся Маевская