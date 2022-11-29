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14:50 (мск), источник: Ведомости

Путин призвал не забывать о незыблемости прав и свобод россиян

Права и свободы россиян гарантированы Конституцией и незыблемы, забывать об этом нельзя, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Х Всероссийском съезде судей.

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Источник: РИА "Новости"

«Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией, они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать», — сказал он.

Путин подчеркнул, что работа судей напрямую связана с защитой прав, свобод, законных интересов и достоинства граждан, от их профессиональных и личных качеств зависят судьбы людей. Этим и объясняются высокие требования, которые предъявляются к судейскому корпусу обществом, отметил он.

Поэтому главным направлением X съезда должно стать повышение качества, справедливости и доступности правосудия, заявил Путин.

Ранее в ноябре Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета по правам человека. В частности, в состав СПЧ были включены специальный военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, член президиума «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, глава регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» Юлия Белехова и др.

Вместе с тем из состава СПЧ были исключены 10 человек, в том числе журналисты Екатерина Винокурова и Николай Сванидзе, бывший завкафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ Иван Засурский, правозащитник Игорь Каляпин и др.

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