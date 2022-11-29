15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: крокодилам лучше живется в сточных водах
Популяция пресмыкающихся стабильна и увеличивается.
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По словам экспертов, в Тарколес — одной из самых загрязненных рек Центральной Америки, которая фактически является канализацией столицы Коста-Рики, — живет и процветает вид острорылых крокодилов (Crocodylus acutus). Ежедневно в нее сбрасываются тонны мусора, сточные воды из ближайших домов и химические отходы заводов Сан-Хосе, пишет Science Alert со ссылкой на Agence France-Presse.
Тем не менее около 2000 острокрылых крокодилов приспособились к жизни в токсичной реке настолько, что отходы не повлияли на популяцию пресмыкающихся. Эксперты уточняют, что помимо этого в ее водах содержатся тяжелые металлы, нитриты, нитраты и большое количество человеческих отходов.
По последним данным Международного союза охраны природы (МСОП), после десятилетий истребления пресмыкающихся ради их кожи в мире осталось всего около 5000 особей острокрылых крокодилов, обитающих в 18 странах. Организация относит Crocodylus acutus к категории «уязвимых» видов, но уточняет, что в последние годы их численность увеличилась, даже несмотря на то, что в Тарколес было обнаружено 150 видов бактерий.
Недавно сотрудники Оксфордского университета опубликовали исследование, показавшее, что исчезновение крокодилов повлечет за собой разрушительные экологические последствия.
Олеся Маевская