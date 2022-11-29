У православных христиан начался 40-дневный Рождественский постВ этот период верующим нужно воздержаться от употребления продуктов животного происхождения.
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
Главное
Спецоперация на Украине
15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: крокодилам лучше живется в сточных водах

Популяция пресмыкающихся стабильна и увеличивается.

Источник: Reuters

По словам экспертов, в Тарколес — одной из самых загрязненных рек Центральной Америки, которая фактически является канализацией столицы Коста-Рики, — живет и процветает вид острорылых крокодилов (Crocodylus acutus). Ежедневно в нее сбрасываются тонны мусора, сточные воды из ближайших домов и химические отходы заводов Сан-Хосе, пишет Science Alert со ссылкой на Agence France-Presse.

Тем не менее около 2000 острокрылых крокодилов приспособились к жизни в токсичной реке настолько, что отходы не повлияли на популяцию пресмыкающихся. Эксперты уточняют, что помимо этого в ее водах содержатся тяжелые металлы, нитриты, нитраты и большое количество человеческих отходов.

По последним данным Международного союза охраны природы (МСОП), после десятилетий истребления пресмыкающихся ради их кожи в мире осталось всего около 5000 особей острокрылых крокодилов, обитающих в 18 странах. Организация относит Crocodylus acutus к категории «уязвимых» видов, но уточняет, что в последние годы их численность увеличилась, даже несмотря на то, что в Тарколес было обнаружено 150 видов бактерий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно сотрудники Оксфордского университета опубликовали исследование, показавшее, что исчезновение крокодилов повлечет за собой разрушительные экологические последствия.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экологияфлора и фаунаХорошие новости