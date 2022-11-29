Доля исповедующих христианство в Англии и Уэльсе впервые составила меньше половины

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Христиане в Англии и Уэльсе, где проживают 89% всего населения Соединенного Королевства, впервые за время ведения статистики составляют менее половины всех жителей — 27,6 млн человек (или 46,2%). Об этом свидетельствуют частично опубликованные во вторник результаты переписи населения, проведенной в 2021 году.
Согласно Национальной статистической службе Соединенного Королевства (ONS), число людей, идентифицирующих себя как христиан, за 10 лет сократилось на 13,1 процентного пункта (5,7 млн человек). Тем не менее, они остаются крупнейшей религиозной группой в Англии и Уэльсе. Второй по численности группой являются жители, не относящие себя ни к какой религии: с 2011 года их число выросло на 12 процентных пунктов — до 22,2 млн человек (37,2% от общего числа). Число мусульман в Англии и Уэльсе за указанный период увеличилось на 1,2 млн человек — до 3,9 млн (доля 6,5%), а индуистов — почти на 200 тыс., до 1 млн человек (1,7% от совокупного населения).
В свою очередь анализ этнических групп, проведенный ONS, продемонстрировал, что к белым себя относят 48,7 млн жителей Англии и Уэльса, или 81,7% от всего населения. Для сравнения: в 2011 году доля белых составляла 86%. Среди этой категории лиц подавляющее большинство людей идентифицируют себя как «англичан, валлийцев, шотландцев, североирландцев или британцев».
Наиболее распространенным основным языком, помимо английского и валлийского, был назван польский, которым в качестве родного владеют 612 тыс. человек (1,1% от общего числа). Затем идут румынский язык (472 тыс. человек, или 0,8%), панджаби (291 тыс. человек, или 0,5%) и урду (270 тыс. человек, или 0,5%). При этом еще десять лет назад на румынском языке в качестве основного говорили лишь 68 тыс. жителей Англии и Уэльса.