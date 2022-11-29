17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: как цвет посуды влияет на вкус еды
Пища может стать менее привлекательной или более соленой.
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Психологи из Университета Портсмута опубликовали в журнале Food Quality and Preference о влиянии восприятия пищи в зависимости от цвета посуды. Ученые поставили эксперименты с 50 добровольцами, разделив их на группы с избирательным питанием (расстройством пищевого поведения) и контрольную, без особых предпочтений в пище.
Участники пробовали одни и те же блюда, разложенные по мискам белого, красного или синего цвета. Затем они ранжировали пищу по приятности и оценивали ее соленость. В контрольной группе заметного влияния цвета на восприятие вкуса не обнаружили.
Участники первой группы же по-разному оценивали одно и то же блюдо в посуде разных цветов. Наименее привлекательной им казалась пища в красных мисках, а в красных и синих тарелках в отличие от белых еда казалась добровольцам более соленой. Последнее ученые связывают с тем, что в экспериментах участвовали жители Великобритании, где сильно соленые закуски чаще всего продают в сине-красных упаковках.
Тем не менее эксперименты однозначно продемонстрировали, что влияние цвета посуды на восприятие вкуса действительно существует и оно вполне может стать одним из средств помощи для людей с расстройствами пищевого поведения. Осталось точнее разобраться, какие цвета и каким именно образом влияют на вкус.
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Олеся Маевская