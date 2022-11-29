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18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Новой Зеландии покажут скелет беременного тираннозавра

Посмотреть на него можно будет со 2 декабря в Оклендском военном мемориальном музее.

Источник: Auckland War Memorial Museum

В формации Хелл-Крик на северо-западе Монтаны палеонтологами были обнаружены останки беременной самки тираннозавра, которую назвали Барбарой. 11,5 метровая хищница ходила по земле более 66 миллионов лет назад, передает Daily Mail. Барбара — одна из трех когда-либо найденных окаменелостей беременных тираннозавров.

Палеонтологам пришлось использовать бульдозер, чтобы раскопать ее останки. Барбара будет выставлена в Оклендском военном мемориальном музее Тамаки Паенга Хира ​​рядом с другим большим трофеем, тираннозавром Питером. Это будет первый раз в истории, когда взрослый самец и самка тираннозавра будут показаны вместе.

В то время как беременная хищница нашла свое пристанище в музее, многие другие кости динозавров будут проданы с молотка. К примеру, череп тираннозавра возрастом 76 миллионов лет, который предварительно оценивается в 20 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей).

Недавно международная группа исследователей под руководством специалистов Миннесотского университета обнаружила в Патагонии останки ранее неизвестного плотоядного динозавра, получившего название Meraxes gigas. Находка помогла ученым понять, почему у хищных динозавров были такие большие черепа и крошечные передние лапы.

Олеся Маевская

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