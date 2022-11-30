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12:01 (мск), источник: m24.ru

Названы самые необычные просьбы россиян к Деду Морозу

К 1 ноября 2022 года Российский Дед Мороз получил 4 331 598 писем, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Источник: РИА "Новости"

Самыми необычными подарками, которые россияне просили у Деда Мороза в 2022 году, стали скатерть-самобранка, билет в школу волшебства Хогвартс, хвост русалки и исполняющий желания блокнот. Об этом Москве 24 рассказали в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Отмечается, что почтовые послания зимнему волшебнику приходят не только из разных уголков России, но и со всего мира. К 1 ноября 2022 года Российский Дед Мороз получил 4 331 598 писем, что на 10% больше, чем в прошлом году. Причем к нему обращаются с просьбами и желаниями как дети, так и взрослые.

«От взрослых великое множество писем. В этом году волшебнику приходят почтовые послания из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и из многих других городов», — рассказали в резиденции.

Также в вотчине Деда Мороза добавили, что в 2022 году им поступило много необычных желаний. В этом году дети чаще всего просили у Деда Мороза сотовые телефоны, роликовые коньки, компьютеры, планшеты и другие современные гаджеты. В резиденции зимнего волшебника также рассказали о самых частых пожеланиях взрослых.

«Обычно говорят, что хотят побольше финансового благополучия, здравия крепкого для своих родных и близких, счастья большого человеческого, и чтобы наступил мир во всем мире», — отметили в вотчине Деда Мороза.

Ранее в столице анонсировали новогоднюю благотворительную акцию «Исполни желание». Она стартует с 1 декабря и продлится по 27-е число. В ее рамках дети с тяжелыми заболеваниями и ограниченными по здоровью возможностями напишут Деду Морозу о своих желаниях.

Затем эти письма будут опубликованы на сайте Московской дирекции массовых мероприятий. Жители столицы смогут выбрать любое из посланий и исполнить просьбу того или иного ребенка. Купленный подарок нужно будет привезти в офис Московской дирекции массовых мероприятий.

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