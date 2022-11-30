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10:34 (мск), источник: Известия

Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Повышение тарифов ЖКХ, изменения в системе ОМС, сауны в квартирах и другие нововведения.

Источник: РИА "Новости"

В декабре россиян ждет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в пределах 9% в зависимости от региона. Кроме того, в стране вводятся новые нормативы обязательного медицинского страхования, расширяется перечень секретной информации, за сбор которой можно получить статус иноагента, а в квартирах разрешат устанавливать сауны и хаммамы. Об этих и других важных изменениях — в традиционном обзоре «Известий».

Индексация тарифов ЖКХ

С начала декабря россиян ждет очередная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Она коснется оплаты за газ, электричество, водоснабжение, отопление и вывоз мусора. Предельный уровень индексации не будет превышать 9%, окончательное решение о ее размере принимают региональные власти. По данным Минэкономразвития, после индексации ежемесячный платеж для семьи из трех человек вырастет примерно на 324 рубля. Очередное повышение тарифов должно было состояться лишь в июле следующего года, однако министерство приняло решение о переносе сроков индексации для обеспечения «бесперебойной работы ЖКХ по всей стране и развития инфраструктуры, а также сохранения качества услуг для населения». Следующее повышение тарифов произойдет традиционно в июле 2024 года.

Нововведения в медстраховании

С декабря в России вводятся новые нормативы системы обязательного медицинского страхования. Все полисы ОМС теперь будут существовать в электронном виде. У каждого пациента появится индивидуальный штрихкод, который позволяет получить помощь в медицинских учреждениях страны. Менять бумажный полис на электронный не надо, он сформируется автоматически. При рождении ребенка полис также будет формироваться автоматически на основании сведений, полученных от госорганов. Все сведения о застрахованном гражданине и оказанной ему медпомощи будут доступны в личном кабинете на портале госуслуг.

Налоговый учет через госуслуги

Встать на налоговый учет российские граждане теперь могут через портал госуслуг. Для этого необходимо подать заявление в электронном виде, а налоговый орган через портал пришлет свидетельство о постановке на учет.

Государство в соцсетях

Все государственные органы с декабря обязаны завести аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», чтобы люди могли в доступной форме получать информацию об их деятельности.

Сауны в квартирах

МЧС с декабря разрешил устанавливать мини-сауны, хаммамы и инфракрасные кабины в многоквартирных жилых домах. Соответствующие изменения были внесены в свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» приказом МЧС России. Оборудовать полноценные бани и сауны в своих квартирах россияне не смогут.

Закон об иноагентах и госсекреты

С 1 декабря в России вступает в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Теперь признать иноагентом физлицо можно вне зависимости от его гражданства, а юрлицо — от его организационно-правовой формы. Поводом для признания иноагентом отныне может быть не только получение финансирования из-за рубежа, но и поддержка, и иностранное влияние в других формах. Минюст будет публиковать персональные данные иноагентов, включая дату рождения, ИНН и СНИЛС. Кроме того, с декабря вступают в силу требования правительства к маркировке материалов, опубликованных иноагентами.

Иноагенты не могут работать на госслужбе и на объектах критической информационной инфраструктуры, входить в органы власти и получать доступ к гостайне, участвовать в выборах и жертвовать на них средства, заниматься преподаванием, просветительством и воспитанием детей, а также производить для них информационную продукцию, проводить публичные мероприятия, участвовать в госзакупках, получать господдержку, проводить экспертизу в области законов и экологии, страховать финансы и применять упрощенную систему налогообложения.

Кроме того, Минюст будет вести реестр физлиц, аффилированных с иноагентами. В нем будет содержаться полная информация о человеке, включая его паспортные данные и адрес проживания.

С декабря также начинает действовать новый перечень секретной информации, установленный приказом ФСБ, которая может быть использована против России и за сбор которой для передачи иностранцам человека могут признать иноагентом. Это в том числе сведения о мероприятиях по гражданской обороне, аналитика по военно-политической обстановке, информация о дислокации и защищенности военных объектов, об оборонительном оборудовании, мобилизации, финансовом и материально-техническом обеспечении войск, персональные данные военнослужащих и членов их семей.

Работа для студентов

Колледжи и техникумы получили право создавать учебно-производственные комплексы, получать от них доход и направлять его на свое развитие. Трудоустраивать туда будут студентов и выпускников этих учебных заведений, таким образом они смогут начать свою трудовую деятельность и наработать первоначальный стаж.

Карта футбольного болельщика

Для посещения матчей чемпионата России по футболу среди команд Премьер-лиги теперь обязательно надо оформить карту болельщика и получить персональный электронный код — Fan ID. Соответствующее распоряжение правительства вступает в силу 1 декабря. Карта поможет обеспечить безопасность на трибунах во время футбольных матчей, на ней будут фиксироваться все противоправные действия болельщика. Оформить документ можно на портале госуслуг.

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