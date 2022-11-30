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04:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

Хоккеисты «Енисея» на выезде потерпели крупное поражение от «Волги»

Сразу 5 мячей пропустили красноярцы во втором тайме.

Источник: ХК Енисей

Накануне, 29 ноября, хоккеисты красноярского «Енисея» провели очередную игру в рамках чемпионата России по бенди. Игроки клуба из Красноярска в гостях сыграли против ульяновской «Волги». Встреча завершилась поражением «Енисея» со счётом 3:8. В первом тайме игроки «Волги» всего лишь за 15 минут успели трижды поразить ворота «Енисея». Голы были забиты со стандартов — угловых и свободного удара. После этого тренерский штаб «Енисея» взял тайм-аут и заменил вратаря.

Вместо Прохорова защищать ворота вышел Драничников. После этого игра стала равной и в конце первого тайма игрок красноярского клуба Всеволод Евсеев сократил отставание своей команды, отметившись первым мячом в Суперлиге. Во второй тайме всё перевернулось и «Енисей» потерял нити игры, вследствие чего игроки «Волги» забили ещё пять голов. К концу матча на табло горели «3:8». Таким образом, «Енисей» в этом сезоне потерпел третье поражение подряд. Следующие матчи красноярским хоккеистам предстоит провести против казанского «Ак Барс-Динамо» и московского «Динамо».

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