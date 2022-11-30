12:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
10 необычных научных фактов о домашних животных
30 ноября отмечается День домашних животных. Несмотря на то, что питомцы живут с нами в одном доме и проводят с нами много времени, они еще могут нас удивить.
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Точнее сказать, удивляют нас ученые, которые ежедневно узнают о братьях наших меньших что-то новое. По случаю праздника мы собрали несколько интересных научных открытий, о домашних питомцах.
Японские ученые доказали, что кошки узнают чужие клички на слух. Ученые считают, что, запоминая чужие клички, они получают преимущество во время кормежки.
Ученые из Университета Монпелье во Франции выяснили, что люди считают красивыми рифовых рыбок с более округлыми и симметричными формами и ярким окрасом. По той же причине виды, которые считаются наименее привлекательными, находятся под угрозой исчезновения.
Исследователи из Школы ветеринарной медицины при Пенсильванском университете в Филадельфии, а также двух больниц для животных в Нью-Йорке и Нью-Джерси (США) изучили влияние сезонных и географических особенностей на диагностирование сахарного диабета у собак. Оказалось, что холод провоцирует появление диабета у собак: в осенний (с сентября по ноябрь) и зимний (с декабря по февраль) периоды собаки получают меньше солнечного света, а проявляющиеся в холодное время года энтеровирусы связаны с диабетом первого типа.
Ученые Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии узнали, что социализация в стае у кошек зависит от гормонального фона. Статистический анализ показал, что животные, имевшие высокий уровень гормонов кортизола и тестостерона, меньше контактировали с другими особями, а обладатели высокого уровня тестостерона чаще пытались сбежать.
Тем временем исследователи из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул выявили степень эмоциональной близости между домашними кошками и их владельцами. Выяснилось, что животные, у которых есть тесная эмоциональная связь с хозяевами, чаще портят мебель, например, царапают диван. Такие факторы, как наличие других домашних животных и частые визиты к ветеринару, также были напрямую связаны с более высоким уровнем близости.
Согласно исследованию The Kennel Club, английского клуба собаководства и крупнейшей в Великобритании организации, занимающейся регистрацией чистокровных собак, существует связь между популярными породами и доминирующими чертами характера их владельцев. Исследование также показало, что люди бессознательно выбирают собак, отражающих их собственный характер.
Исследователи из Университета Ноттингем Трент и Ноттингемского университета, изучающие благополучие кошек, доказали, что любители кошек неумело взаимодействуют с ними. Наиболее уверенные в себе кошатники пытались погладить кошек за основание хвоста и живот — самые неприятные для питомцев области.
Новое исследование ученых из Франции показало, что кошки плохо реагируют на голос незнакомцев. Выяснилось, что животные становятся более активными, когда слышат голос своего владельца, и почти не реагируют, если к ним обращается незнакомец.
Ученые из Школы ветеринарной медицины Университета Адзабу, Медицинского университета Дзичи и Университета Кэйо, Япония, доказали, что от переизбытка окситоцина («гормона счастья») собака может не только вилять хвостом, подпрыгивать, кружиться, смотреть в глаза и облизывать лицо хозяина, но и плакать от радости. А из-за долгой разлуки у питомца увеличивается уровень слезной жидкости.
Ученые из Университета Мэриленда провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что кошек стоит держать дома. Выяснилось, что питомцы, взаимодействующие с окружающей средой, становятся переносчиками заболеваний наряду с дикими животными, например, енотами.
Олеся Маевская