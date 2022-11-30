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12:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

10 необычных научных фактов о домашних животных

30 ноября отмечается День домашних животных. Несмотря на то, что питомцы живут с нами в одном доме и проводят с нами много времени, они еще могут нас удивить.

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Точнее сказать, удивляют нас ученые, которые ежедневно узнают о братьях наших меньших что-то новое. По случаю праздника мы собрали несколько интересных научных открытий, о домашних питомцах.

Humberto Arellano/СС0
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Японские ученые доказали, что кошки узнают чужие клички на слух. Ученые считают, что, запоминая чужие клички, они получают преимущество во время кормежки.

Sebastian Pena Lambarri/СС0
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Ученые из Университета Монпелье во Франции выяснили, что люди считают красивыми рифовых рыбок с более округлыми и симметричными формами и ярким окрасом. По той же причине виды, которые считаются наименее привлекательными, находятся под угрозой исчезновения.

Fatty Corgi/CC0
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Исследователи из Школы ветеринарной медицины при Пенсильванском университете в Филадельфии, а также двух больниц для животных в Нью-Йорке и Нью-Джерси (США) изучили влияние сезонных и географических особенностей на диагностирование сахарного диабета у собак. Оказалось, что холод провоцирует появление диабета у собак: в осенний (с сентября по ноябрь) и зимний (с декабря по февраль) периоды собаки получают меньше солнечного света, а проявляющиеся в холодное время года энтеровирусы связаны с диабетом первого типа.

Dietmar Ludmann/CC0
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Ученые Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии узнали, что социализация в стае у кошек зависит от гормонального фона. Статистический анализ показал, что животные, имевшие высокий уровень гормонов кортизола и тестостерона, меньше контактировали с другими особями, а обладатели высокого уровня тестостерона чаще пытались сбежать.

Paul Hanaoka/CC0
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Тем временем исследователи из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул выявили степень эмоциональной близости между домашними кошками и их владельцами. Выяснилось, что животные, у которых есть тесная эмоциональная связь с хозяевами, чаще портят мебель, например, царапают диван. Такие факторы, как наличие других домашних животных и частые визиты к ветеринару, также были напрямую связаны с более высоким уровнем близости.

Karsten Winegeart/CC0
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Согласно исследованию The Kennel Club, английского клуба собаководства и крупнейшей в Великобритании организации, занимающейся регистрацией чистокровных собак, существует связь между популярными породами и доминирующими чертами характера их владельцев. Исследование также показало, что люди бессознательно выбирают собак, отражающих их собственный характер.

Christin Hume/CC0
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Исследователи из Университета Ноттингем Трент и Ноттингемского университета, изучающие благополучие кошек, доказали, что любители кошек неумело взаимодействуют с ними. Наиболее уверенные в себе кошатники пытались погладить кошек за основание хвоста и живот — самые неприятные для питомцев области.

Manja Vitolic/CC0
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Новое исследование ученых из Франции показало, что кошки плохо реагируют на голос незнакомцев. Выяснилось, что животные становятся более активными, когда слышат голос своего владельца, и почти не реагируют, если к ним обращается незнакомец.

James Barker/CC0
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Ученые из Школы ветеринарной медицины Университета Адзабу, Медицинского университета Дзичи и Университета Кэйо, Япония, доказали, что от переизбытка окситоцина («гормона счастья») собака может не только вилять хвостом, подпрыгивать, кружиться, смотреть в глаза и облизывать лицо хозяина, но и плакать от радости. А из-за долгой разлуки у питомца увеличивается уровень слезной жидкости.

Paul Hanaoka/CC0
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Ученые из Университета Мэриленда провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что кошек стоит держать дома. Выяснилось, что питомцы, взаимодействующие с окружающей средой, становятся переносчиками заболеваний наряду с дикими животными, например, енотами.

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Олеся Маевская

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