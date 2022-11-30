14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбран лучший пейзажный фотограф 2022 года
«Золото» ушло участнику из Чили.
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Жюри конкурса The International Landscape Photographer объявило победителей 2022 года. Конкурс проводится девятый год подряд. В течение нескольких месяцев организаторы оценивали работы участников со всей планеты, но в список лауреатов попали только те, кто получил не менее 84 баллов из 100. В 2022 году поступило 3813 заявок.
Призеры получат в награду по 10 тысяч долларов (более 609 тысяч рублей), свои снимки, напечатанные на большом плакате, а также каталоги с фотографиями всех участников года. Фотографом года был признан Бенджамин Брионес Гранди (Чили), а в категории «Фотография года» победил Мартин Броен (США).
Недавно жюри конкурса Landscape Photographer of the Year («Пейзажный фотограф года 2022») назвало лауреатов 2022 года.
Олеся Маевская