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14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбран лучший пейзажный фотограф 2022 года

«Золото» ушло участнику из Чили.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Жюри конкурса The International Landscape Photographer объявило победителей 2022 года. Конкурс проводится девятый год подряд. В течение нескольких месяцев организаторы оценивали работы участников со всей планеты, но в список лауреатов попали только те, кто получил не менее 84 баллов из 100. В 2022 году поступило 3813 заявок.

Призеры получат в награду по 10 тысяч долларов (более 609 тысяч рублей), свои снимки, напечатанные на большом плакате, а также каталоги с фотографиями всех участников года. Фотографом года был признан Бенджамин Брионес Гранди (Чили), а в категории «Фотография года» победил Мартин Броен (США).

Недавно жюри конкурса Landscape Photographer of the Year («Пейзажный фотограф года 2022») назвало лауреатов 2022 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

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