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23:30 (мск), источник: ТАСС

Умерла солистка Fleetwood Mac Кристин Макви

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Солистка, клавишник и автор песен британо-американской рок-группы Fleetwood Mac Кристин Макви умерла в среду в возрасте 79 лет. Об этом говорится в распространенном заявлении семьи певицы.

Источник: AFP 2022

«С тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти Кристин. Она мирно умерла в больнице этим утром в среду, 30 ноября 2022 года, после короткой болезни», — отмечается в сообщении. Дополнительных деталей о том, чем болела певица, не приводится.

Fleetwood Mac в распространенном в Twitter заявлении сообщила, что «нет слов, чтобы описать грусть от кончины Кристин Макви». «Она была по-настоящему уникальной, особенной и талантливой сверх всякой меры. Она была самым лучшим музыкантом, которого любой мог бы взять в свою группу и лучшим другом, которого кто-либо мог иметь в жизни. Нам так повезло, что мы прожили с нею жизнь», — говорится в заявлении.

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Кристина Перфект (такой была ее девичья фамилия) стала членом рок-группы в 1970 году, спустя три года после ее основания. Тогда же она вышла замуж за басиста Fleetwood Mac, британца Джона Макви.

Кристин Макви стала автором таких хитов, как Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me и Songbird. Она покинула группу в 1998 году, но вернулась в нее в 2014 году.

О группе

Созданная в 1967 году в Лондоне Питером Грином вместе с британским барабанщиком Миком Флитвудом группа Fleetwood Mac многократно меняла не только состав, но и музыкальный стиль — от блюз-рока до арт-попа, что позволило ей заручиться поддержкой разных поколений слушателей. Сам Грин покинул коллектив спустя всего три года после его основания, в 1970 году из-за проблем с психикой. Как уточняет Пи-эй, в середине 1970-х музыкант прошел электросудорожную терапию от шизофрении.

Он умер на 74-м году жизни в июле 2020 года. В 1998 году Грин был включен в Зал славы рок-н-ролла вместе еще с семью музыкантами коллектива — уже упомянутым Флитвудом, американской певицей Стиви Никс, гитаристом и вокалистом Линдси Бакингемом, Джоном и Кристин Макви, британским гитаристом Дэнни Кируэном и британским гитаристом Джереми Спенсером.

В 2018 году в возрасте 68 лет умер Дэнни Кируэн, в июне этого года — бывший клавишник Бретт Таггл.

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