14:54 (мск), источник: РБК Life
В самолетах «Аэрофлота» перестали показывать фильмы и сериалы
Пассажирам посоветовали устроить во время полета диджитал-детокс.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На рейсах «Аэрофлота» перестали работать стриминговые системы развлечений. Представители перевозчика объяснили в телеграм-канале авиакомпании, что это произошло из-за отказа зарубежных поставщиков от предоставления услуги.
«Друзья, сообщаем, что на наших самолетах А320/321 и В737 будет временно недоступно подключение к стриминговым системам развлечений», — отметили в «Аэрофлоте».
В авиакомпании сообщили, что уже работают над новым отечественным решением, которое собираются представить еще до нового года. Пока же представители перевозчика посоветовали пассажирам рейсов «устроить для себя декабрьский диджитал-детокс на время полета». В сообщении они представили список возможных занятий на борту.
Ранее на крыше московского аэропорта открылась смотровая площадка. Создатели пространства в Домодедово обещают интересный панорамный вид и хороший обзор взлетно-посадочной полосы. Площадка расположена в зоне вылета. Выход на нее доступен пассажирам нового сегмента терминала Т2. Посетить эту локацию можно бесплатно.