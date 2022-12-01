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14:54 (мск), источник: РБК Life

В самолетах «Аэрофлота» перестали показывать фильмы и сериалы

Пассажирам посоветовали устроить во время полета диджитал-детокс.

Источник: РИА "Новости"

На рейсах «Аэрофлота» перестали работать стриминговые системы развлечений. Представители перевозчика объяснили в телеграм-канале авиакомпании, что это произошло из-за отказа зарубежных поставщиков от предоставления услуги.

«Друзья, сообщаем, что на наших самолетах А320/321 и В737 будет временно недоступно подключение к стриминговым системам развлечений», — отметили в «Аэрофлоте».

В авиакомпании сообщили, что уже работают над новым отечественным решением, которое собираются представить еще до нового года. Пока же представители перевозчика посоветовали пассажирам рейсов «устроить для себя декабрьский диджитал-детокс на время полета». В сообщении они представили список возможных занятий на борту.

  • Дочитать наконец книгу из списка для чтения на год.
  • Почистить фотографии в галерее телефона. Там наверняка есть десять одинаковых снимков вашего питомца и старые скриншоты.
  • Попробовать медитировать. Может быть, в этот раз получится?..
  • Написать отзыв о полете, предложения по сервису и благодарности кабинному экипажу — в бортовом журнале есть страница для вашей обратной связи. Мы всё читаем.
  • Подвести итоги этого года, написать список желаний и план на будущий год. Заодно пригодится для поста в соцсети 31 декабря…
  • Спать. Просто это всегда хорошая идея, когда ты взрослый.

Ранее на крыше московского аэропорта открылась смотровая площадка. Создатели пространства в Домодедово обещают интересный панорамный вид и хороший обзор взлетно-посадочной полосы. Площадка расположена в зоне вылета. Выход на нее доступен пассажирам нового сегмента терминала Т2. Посетить эту локацию можно бесплатно.

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