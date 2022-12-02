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14:32 (мск), источник: Известия

Русский музей представил рэп-аудиогид для своих залов

Лидер музыкальной группы 2H Company Михаил Феничев записал в виде рэп-речитатива аудиогид по Русскому музею. Об этом «Известиям» сообщил сам музыкант.

Источник: Известия

Бит для хип-хопа написан мультиинструменталистом Ромой Скотчем. Героями рэп-повествования стали художники Михаил Ларионов и Наталия Гончарова, Аристарх Лентулов, Натан Альтман, Василий Кандинский, Казимир Малевич, Павел Филонов, Владимир Татлин, Марк Шагал. Каждой теме соответствует трек продолжительностью 3−5 минут. Их можно послушать не только в музее, но и на на ведущих российских платформах в виде альбома. «Предложение принять участие в данном эксперименте я расценил как возможность увидеть авангард с другой стороны — с академической. Мы хотим заинтересовать молодых и не очень людей, и для этого у нас есть отличный способ — рэп-сопровождение. Мы решили не идти на поводу у тренда на короткие треки и остаться в рамках олдскульного хип-хопа, где не экономят на словах и битах», — сообщил Михаил Феничев.

В мае в Государственный Русский музей из филиала в испанской Малаге в Санкт-Петербург вернулись 314 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Особое место среди произведений занимают работы представителей авангарда — Казимира Малевича, Павла Филонова, Василия Кандинского, Марка Шагала, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова и других.

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