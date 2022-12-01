16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
В полиции Сан-Франциско будет работать «робокоп»
Многие жители города восприняли эту новость негативно.
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Издание Techcrunch передает, что Городской совет Сан-Франциско в конце ноября проголосовал за предоставление городской полиции возможности в чрезвычайных ситуациях использовать боевых роботов с дистанционным управлением. Противники нововведения утверждают, что это приведет к дальнейшей милитаризации полиции.
В перечне предоставляемого оборудования указаны 17 роботов, 12 из которых полностью функционируют.
Новые «сотрудники» полиции оснащены взрывными зарядами, «чтобы вступить в бой, вывести из строя или дезориентировать вооруженных и опасных преступников», когда ситуация потребует столь значительных и крайних мер. «Боевые роботы будут использоваться только в экстремальных обстоятельствах, чтобы спасти или предотвратить гибель невинных людей», — отмечается в заявлении полиции Сан-Франциско.
Недавно IT-компания из Китая утвердила робота на пост гендиректора. Новый руководитель одновременно будет выступать дата-центром в режиме реального времени.
Олеся Маевская