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17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи нашли перуанскую фреску, потерянную 106 лет назад

Ее длина составляет 30 метров.

ScienceAlert передает, что группа студентов под руководством Сэма Гавами, швейцарского археолога, нашла на раскопках, проходивших на севере Перу, доиспанскую фреску с изображением мифологических сцен. В первый и последний раз ее видели только на черно-белых снимках экспедиции 1916 года. По предварительным оценкам, фреске около 1000 лет.

На раскопки у археологов ушло четыре года. «Это исключительное открытие, прежде всего потому, что в доколумбовой археологии редко можно найти настенные росписи такого качества», — прокомментировал Гавами. Фреска является частью храма Уака Пинтада, который принадлежал цивилизации Моче, процветавшей между I и VIII веками нашей эры.

Обнаруженный артефакт имеет длину около 30 метров, а ее изображения, выполненные синей, коричневой, красной, белой и горчично-желтой краской, исключительно хорошо сохранились. Специалисты отмечают, что ее «можно интерпретировать как метафорическое изображение политического и религиозного строя жизни древних жителей страны».

Недавно в Сирии была найдена редкая мозаика, изображающая Троянскую войну. По предварительным оценкам, ей 1600 лет.

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Олеся Маевская

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