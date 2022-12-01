17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи нашли перуанскую фреску, потерянную 106 лет назад
Ее длина составляет 30 метров.
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ScienceAlert передает, что группа студентов под руководством Сэма Гавами, швейцарского археолога, нашла на раскопках, проходивших на севере Перу, доиспанскую фреску с изображением мифологических сцен. В первый и последний раз ее видели только на черно-белых снимках экспедиции 1916 года. По предварительным оценкам, фреске около 1000 лет.
На раскопки у археологов ушло четыре года. «Это исключительное открытие, прежде всего потому, что в доколумбовой археологии редко можно найти настенные росписи такого качества», — прокомментировал Гавами. Фреска является частью храма Уака Пинтада, который принадлежал цивилизации Моче, процветавшей между I и VIII веками нашей эры.
Обнаруженный артефакт имеет длину около 30 метров, а ее изображения, выполненные синей, коричневой, красной, белой и горчично-желтой краской, исключительно хорошо сохранились. Специалисты отмечают, что ее «можно интерпретировать как метафорическое изображение политического и религиозного строя жизни древних жителей страны».
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Олеся Маевская