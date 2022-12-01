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19:13 (мск), источник: ТАСС

Умерла актриса Милен Демонжо

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Известная французская актриса Милен Демонжо умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщила в четверг радиостанция RTL.

Источник: AFP 2022

Актриса играла в самых кассовых картинах французского кинематографа. Только в советском прокате трилогия «Фантомас» с ее участием собрала более 120 млн зрителей.

Демонжо родилась 29 сентября 1935 года. При рождении она получила имя Мари-Элен. Детство будущей актрисы прошло в Ницце. Ее мать Клавдия Трубникова мечтала дать дочери музыкальное образование. Когда семья переехала в Париж, наставницей девушки стала Маргерит Лонг. Но, поступив одновременно на театральные курсы, Демонжо открыла в себе иное призвание. Путь в кино начался с небольших ролей, а известность ей принесла лента «Салемские ведьмы» (1957). Работа 20-летней Демонжо рядом с дуэтом Симоны Синьоре и Ива Монтана заслужила положительной оценки критиков.

Позже Демонжо была выбрана на роль Миледи в киноверсии «Трех мушкетеров» (1961). По ее собственному признанию, она «давно мечтала о роли Миледи в экранизации любимого романа». Позднее актрису пригласили сниматься в «Фантомасе» (1964). Спустя несколько лет Демонжо проявила себя и как продюсер. Вместе с мужем Марком Сименоном они поставили несколько успешных картин.

В 2007 году за заслуги перед национальным кинематографом французское государство присвоило актрисе звание командора Ордена искусств и литературы. За свою карьеру Демонжо снялась более чем в 80 фильмах. Последний фильм с ее участием — «Пансионат» режиссера Тома Жилу — вышел на французские экраны в январе 2022 года.

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