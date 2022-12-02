Археологи узнали, какие игрушки были у детей 5000 лет назад

Всего ученые нашли около 4000 табличек в гробницах и ямах. Возраст артефактов составляет примерно 5000 лет. Ранее археологи предположили, что таблички использовались в ритуалах и представляли божеств или мертвых. Однако теперь исследователи рассматривают другую версию: находки могли использоваться в качестве кукол, игрушек или амулетов. Вероятно, их изготавливали дети.
К такому выводу ученые пришли, сравнив 100 табличек с сотней рисунков сов современных детей в возрасте от четырех до 13 лет. Они обнаружили много сходства между изображениями сов. Многие таблички имели два отверстия в верхней части. Эти отверстия не использовались для шнурков — они слишком маленькие и следы износа отсутствуют. Ученые предполагают, что в них вставлялись настоящие перья сов.