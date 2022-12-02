В Британии выпустили монеты с изображением The Rolling Stones

По заявлению двора, гравировка призвана передать «энергию и волнение от посещения концертов коллектива». Создателям хорошо это удалось с помощью изображения поднятых рук поклонников. Также, как сообщает Louder, на монетах красуются две надписи: «The Rolling Stones» вверху и «62−22» (годы существования команды) внизу.
На обратной стороне можно будет увидеть портрет Елизаветы II. Монеты с роллингами станут одними из последних, где появится умершая в 2022 году королева.
Приобретение таких монет номиналом от пяти до тысячи фунтов стерлингов — удовольствие не из дешевых. Стоимость их будет составлять от 14,5 до 76 135 фунтов. Впрочем, желающих поддержать любимую нестареющую группу таким образом найдется точно немало.