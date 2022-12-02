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13:56 (мск), источник: Звук

В Британии выпустили монеты с изображением The Rolling Stones

Британский Королевский монетный двор выпустил ограниченную серию монет с силуэтами музыкантов из The Rolling Stones. Релиз посвящен 60-летию великой рок-группы. На монетах появились фигуры Мика Джаггера, Кита Ричардса, Ронни Вуда и Чарли Уоттса на сцене.

Источник: Звук

По заявлению двора, гравировка призвана передать «энергию и волнение от посещения концертов коллектива». Создателям хорошо это удалось с помощью изображения поднятых рук поклонников. Также, как сообщает Louder, на монетах красуются две надписи: «The Rolling Stones» вверху и «62−22» (годы существования команды) внизу.

На обратной стороне можно будет увидеть портрет Елизаветы II. Монеты с роллингами станут одними из последних, где появится умершая в 2022 году королева.

Приобретение таких монет номиналом от пяти до тысячи фунтов стерлингов — удовольствие не из дешевых. Стоимость их будет составлять от 14,5 до 76 135 фунтов. Впрочем, желающих поддержать любимую нестареющую группу таким образом найдется точно немало.

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