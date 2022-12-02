16:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Индии хищных птиц начали использовать для борьбы с дронами
А также как устройство слежения.
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Индийские военные из Центра Ветеринарного корпуса в Мееруте нашли нестандартное применение коршунам. К птицам прикрепили action-камеры, чтобы они могли следить за обстановкой сверху, и приучили их охотиться за вражескими дронами, передает Eurasian Times.
Пограничники используют собак, которая слышит шум приближающихся беспилотников и поднимает тревогу. После этого военные запускают птицу, атакующую летательный аппарат в воздухе, раздирая их когтями.
«Первопроходцем» стал черный коршун по кличке Арджун. Нововведения предназначены для усиления наблюдения вдоль индийской границы с Китаем.
Недавно зоологи из Карлова университета в Чехии и их коллеги из Германии, Испании и Великобритании объяснили, что уровень интеллекта птиц зависит не от количества нейронов в ее мозге, а от слаженности работы в стае.
Олеся Маевская