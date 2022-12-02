В Индии хищных птиц начали использовать для борьбы с дронами А также как устройство слежения
Фоторепортажи
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
Популярное за сутки
Скончался актер из фильма «Зеленая книга»
Россияне назвали достойный размер пенсии
Оглушительный провал топ-сборных. Что происходит на ЧМ-2022
Песков: Байден ставит неприемлемые условия для переговоров
Эксперт объяснила необходимость введения масочного режима
Главное
Спецоперация на Украине
16:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индии хищных птиц начали использовать для борьбы с дронами

А также как устройство слежения.

Индийские военные из Центра Ветеринарного корпуса в Мееруте нашли нестандартное применение коршунам. К птицам прикрепили action-камеры, чтобы они могли следить за обстановкой сверху, и приучили их охотиться за вражескими дронами, передает Eurasian Times.

Пограничники используют собак, которая слышит шум приближающихся беспилотников и поднимает тревогу. После этого военные запускают птицу, атакующую летательный аппарат в воздухе, раздирая их когтями.

«Первопроходцем» стал черный коршун по кличке Арджун. Нововведения предназначены для усиления наблюдения вдоль индийской границы с Китаем.

Недавно зоологи из Карлова университета в Чехии и их коллеги из Германии, Испании и Великобритании объяснили, что уровень интеллекта птиц зависит не от количества нейронов в ее мозге, а от слаженности работы в стае.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
технологиифлора и фаунаХорошие новости