16:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Японии нашли первый цветок-хамелеон
Какая в этом эволюционная выгода, ученые пока не знают.
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EurekAlert сообщает о том, что ученые открыли новую способность цветов — двунаправленное изменение цвета. Открытие сделал профессор Токийского университета Хирокадзу Цукай, нашедший цветок-хамелеон — каузонис японский (Causonis japonica).
Эти растения могут менять оттенок по мере роста. Часто новый цвет дает сигнал насекомым о готовности к опылению, но каузонис — первый описанный цветок, способный неоднократно менять окрас и возвращаться к старому.
Цукай заметил, что цветок из оранжевого превращается в ярко-розовый, затем снова становится оранжевым, а иногда растет сразу в двух оттенках. Оказалось, изменение цвета связано с особенностями работы репродуктивной системы.
В мужской стадии каузонис оранжевый. Когда тычинка стареет и опадает, цветок розовеет. Через несколько часов вырастает пестик, и Causonis japonica снова становится оранжевым.
Недавно в Эквадоре обнаружили цветок, считавшийся вымершим 40 лет назад. Ученые полагают, что на территории эквадорских гор могут встречаться десятки других видов редких растений и животных, предположительно исчезнувших в 1980 годах после вырубки лесов.
Олеся Маевская