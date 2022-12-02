18:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
В зоопарке Толедо родились детеныши-близнецы белых медведей
Посетители смогут увидеть их в следующем году.
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ABC передает, что в прошлый четверг в зоопарке Толедо (США) у пары белых медведей, 24-летней Кристал и 18-летнего Нуки, родились близнецы. Пол медвежат не уточняется.
Ожидается, что малышей покажут публике весной 2023 года. Сотрудники зоопарка отмечают, что это восьмой и девятый по счету медвежонок Кристал.
Недавно эксперт заявил, что на севере Якутии может сформироваться гибрид белого и бурого медведя. Одной из причин появления гибрида может стать изменение ареала обитания млекопитающих.
Олеся Маевская