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19:22 (мск), источник: Ведомости

ВОЗ: около 90% мирового населения имеет иммунитет к COVID-19

Около 90% населения мира обладает определенным иммунитетом к COVID-19, заявил на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Reuters

«По оценкам ВОЗ, по меньшей мере 90% населения мира в настоящее время имеют некоторый уровень иммунитета к SARS-CoV-2 из-за предшествующей инфекции или вакцинации», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Гебрейесуса, на сегодняшний день существует более 500 подштаммов «омикрона».

В сентябре глава ВОЗ заявлял, что данные по распространению COVID-19 в мире показывают, что окончание пандемии близко как никогда прежде. Он сравнил человечество с марафонцем, который, видя финишную черту, начинает бежать быстрее, собрав все оставшиеся силы.

ВОЗ также сообщала о снижении показателя смертности от коронавируса. При этом, отметили в организации, болезнь все еще может мутировать. Недельная смертность от ковида уменьшилась с февраля на 80% и продолжает снижаться, рассказал тогда Гебрейесус.

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