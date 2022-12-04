Патриарх Кирилл призвал руководство России к «повороту на Восток»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым и архиепископом Якутским и Ленским Романом (Лукиным) в патриарших покоях Грановитой палаты Кремля.
«То, что сегодня происходит в отношениях России с Западом, должно очень многому научить и наше руководство, и наших дипломатов, и нашу интеллигенцию и еще раз дать сигнал к тому, что поворот должен быть на Восток. Ну, а восток от Москвы — это огромное пространство, и в первую очередь это пространство нашей страны», — цитирует сайт слова патриарха.
Предстоятель РПЦ отметил, в частности, Якутия достойна того, чтобы в развитие республики вкладывалось больше ресурсов.
«Якутия достойна того, чтобы и внимания больше уделялось, и вкладывались, может быть, дополнительные ресурсы. Действительно, несметные богатства, и задача заключается в том, чтобы не разрушать эти богатства, но, опираясь на них, развивать промышленность, инфраструктуру, культуру и всё, от чего зависит качество жизни людей», — подчеркнул патриарх.
Патриарх Кирилл в проповеди отметил, что в главном храме России — Успенском соборе Кремля- сегодня вспоминают юбилейную дату: 390 лет со дня основания русской крепости на берегу реки Лены — Ленского острога на месте которого сегодня находится город Якутск. Предстоятель РПЦ подчеркнул, что «подвиг духа» русских казаков, основавших острог, заключался в том, чтобы стать своими для местного населения.
«В отличие от многих завоевателей, которые покоряли Северную и Южную Америку, Африку, и колонизируя эти земли, несли смерть, разрушения, насилие, история этих завоеваний осталась страшной страницей в истории местных народов. Ничего подобного не происходило В России. И можно спросить: “А почему?” Ответ очень простой — вера православная, православные люди не могли нести смерть, уничтожение, насилие, пожары и разрушения. Это просто не соответствовало духовному устроению русских людей», — сказал патриарх на проповеди после Божественной литургии в Успенском соборе Кремля.
Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что именно православие «явилось той скрепой, которые соединила два народа» — русских и якутов.
«Конечно, в современной жизни возникают разные проблемы- вызовы, как мы теперь говорим, и необходимо, преодолевая эти вызовы, на что-то опираться. Я думаю, что если говорить о Якутии, о якутах, о русских, там живущих, то совместное преодоление и движение вперёд, конечно, обусловлено этим совершенно удивительным состоянием межнационального мира», — отметил патриарх Кирилл.
В 1639 году русский землепроходец, сотник Петр Бекетов со своим отрядом, заложил на правом берегу реки Лены Ленский острог (современный Якутск). Гарнизон насчитывал 30 казаков. В 1635 году местные казаки получили право называться якутскими казаками. В 1638 году острог стал центром новообразованного Якутского воеводства. В 1642—1643 годах острог был перенесен в долину Туймаада, где находится современный Якутск — столица Республики Саха.