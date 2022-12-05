02:34 (мск), источник: Известия
Российское лекарство от слабоумия готово к клиническим испытаниям
Ученые из Института биоорганической химии (ИБХ) РАН заканчивают доклиническую стадию испытаний нового лекарства от деменции. Препарат, получивший название «Когниран», отличается от всех существующих средств против слабоумия, так как основан на новых принципах. Он содержит небольшую пептидную молекулу — составную часть белка человека Lynx1, которая способна активировать нервные окончания в мозге (рецепторы), которые воспринимают никотин, и за счет этого улучшать когнитивные функции.