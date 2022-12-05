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10:53 (мск), источник: ТАСС

Оксфордский словарь назвал слово 2022 года

Им стало выражение «режим гоблина».

Источник: AP 2022

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Оксфордский словарь назвал словом года сленговое выражение goblin mode («режим гоблина»). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба издательства Оксфордского университета.

Выражение «режим гоблина» означает «чрезвычайно эгоистичную модель поведения, отвергающую общественные нормы и ожидания, для которой характерны лень, неопрятность и жадность», информирует издательство. Впервые фраза была использована в Twitter в 2009 году, однако получила широкое распространение в феврале 2022 года, попав в заголовки газет и журналов. Распространению термина способствовала отмена ограничений, введенных правительствами стран в связи с пандемией COVID-19.

«Возможно, популярность выражения отражает настроение, присущее людям, которые отвергают идею возвращения “к нормальной жизни” (после пандемии — прим. ТАСС) или выступают против все более недостижимых эстетических стандартов и образа жизни, демонстрируемого в социальных сетях», — уточняется в сообщении.

Оксфордский словарь впервые выбрал слово года по итогам общественного голосования, которое проводилось в онлайн-формате. В опросе приняли участие более 300 тыс. человек. Второе место заняло слово metaverse, на третьем расположился хэштег #IStandWith.

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