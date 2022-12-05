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11:37 (мск), источник: РБК Life

В Великобритании выпустили монеты с изображением Гарри Поттера. Фото

На оборотной стороне изображена Елизавета II.

Источник: The Royal Mint

Королевский монетный двор выпустил тематические монеты, посвященные Гарри Поттеру. Коллекция посвящена 25-летию первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень», сообщил Daily Mail.

Помимо самого юного волшебника на монетах будут изображены профессор Дамблдор, поезд «Кингс-Кросс», а также школа чародейства и волшебства Хогвартс. На оборотной стороне — Елизавета II, а со следующего года ее изображение сменит профиль короля Карла III. Коллекционная монета стала последней, на которой появился портрет покойной королевы. Директор по работе с коллекционерами Королевского монетного двора Ребекка Морган считает, что эта коллекция станет очень востребованной.

Источник: The Royal Mint

«На протяжении 70 лет портрет королевы Елизаветы II присутствует на всех официальных монетах Великобритании, выпускаемых Королевским монетным двором. Эта коллекция монет служит напоминанием о захватывающем переходе от самого долго правящего монарха Великобритании к первому появлению Его Величества Короля Карла III на монетах», — отметила Морган.

Большая часть линейки получила уникальный элемент дизайна. При вращении можно будет увидеть число 25. Монетный двор утверждает, что такой эффект получен при помощи особой технологии с использованием пикосекундных лазеров. Стоимость монет составит от £11 до £5 тыс. (от 830 рублей до 378 тыс. рублей) в зависимости от металла и номинала.

В конце сентября в Великобритании Королевский монетный двор отчеканил первые монеты с изображением Карла III. Король лично одобрил рельефное изображение для денежного знака. Профиль появился на денежном знаке достоинством 50 пенсов. Вокруг рельефного профиля монарха размещена на латыни надпись: «Король Карл III, милостью Божьей, защитник веры».

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