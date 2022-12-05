11:37 (мск), источник: РБК Life
В Великобритании выпустили монеты с изображением Гарри Поттера. Фото
На оборотной стороне изображена Елизавета II.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Королевский монетный двор выпустил тематические монеты, посвященные Гарри Поттеру. Коллекция посвящена 25-летию первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень», сообщил Daily Mail.
Помимо самого юного волшебника на монетах будут изображены профессор Дамблдор, поезд «Кингс-Кросс», а также школа чародейства и волшебства Хогвартс. На оборотной стороне — Елизавета II, а со следующего года ее изображение сменит профиль короля Карла III. Коллекционная монета стала последней, на которой появился портрет покойной королевы. Директор по работе с коллекционерами Королевского монетного двора Ребекка Морган считает, что эта коллекция станет очень востребованной.
«На протяжении 70 лет портрет королевы Елизаветы II присутствует на всех официальных монетах Великобритании, выпускаемых Королевским монетным двором. Эта коллекция монет служит напоминанием о захватывающем переходе от самого долго правящего монарха Великобритании к первому появлению Его Величества Короля Карла III на монетах», — отметила Морган.
Большая часть линейки получила уникальный элемент дизайна. При вращении можно будет увидеть число 25. Монетный двор утверждает, что такой эффект получен при помощи особой технологии с использованием пикосекундных лазеров. Стоимость монет составит от £11 до £5 тыс. (от 830 рублей до 378 тыс. рублей) в зависимости от металла и номинала.
В конце сентября в Великобритании Королевский монетный двор отчеканил первые монеты с изображением Карла III. Король лично одобрил рельефное изображение для денежного знака. Профиль появился на денежном знаке достоинством 50 пенсов. Вокруг рельефного профиля монарха размещена на латыни надпись: «Король Карл III, милостью Божьей, защитник веры».