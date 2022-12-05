Правую часть Крымского моста открыли для автомобилей

«В рамках восстановительных работ был произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста», — уточнили специалисты.
Напомним, 8 октября на автомобильной части Крымского моста, по версии СКР, спецслужбы Украины подорвали грузовой автомобиль, повредив дорожное полотно и спровоцировав пожар на идущем рядом железнодорожном составе с топливом.
Установку новых пролетов начали 7 ноября. Конструкции весом более 300 тонн каждая доставили с таманского берега до места установки, затем при помощи специальных платформ и домкратов устанавливали в проектное положение. Укладку асфальтобетона на правой стороне автодорожной части моста начали в конце ноября.
Александр Дремлюгин, Симферополь