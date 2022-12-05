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12:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Правую часть Крымского моста открыли для автомобилей

Автомобильную часть Крымского моста из Тамани в Крым открыли для транспорта после замены пролетов, сообщили «Ъ» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань». По данным специалистов, на замену четырех поврежденных взрывом пролетов понадобилось менее двух месяцев.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках восстановительных работ был произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста», — уточнили специалисты.

Напомним, 8 октября на автомобильной части Крымского моста, по версии СКР, спецслужбы Украины подорвали грузовой автомобиль, повредив дорожное полотно и спровоцировав пожар на идущем рядом железнодорожном составе с топливом.

Установку новых пролетов начали 7 ноября. Конструкции весом более 300 тонн каждая доставили с таманского берега до места установки, затем при помощи специальных платформ и домкратов устанавливали в проектное положение. Укладку асфальтобетона на правой стороне автодорожной части моста начали в конце ноября.

ЧП на Крымском мосту
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Александр Дремлюгин, Симферополь

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