Стартовало «Народное голосование» Премии Рунета

Цель «Народного голосования» — выявление пристрастий и предпочтений интернет-пользователей. Проголосовать можно в мини-приложении в социальной сети ВКонтакте, которое доступно в официальном сообществе Премии Рунета. Пользователи смогут ознакомиться с описанием номинированного проекта и проголосовать за понравившийся. Победителями станут проекты, набравшие наибольшее количество голосов.
«В этом году в номинациях “Народного голосования” представлены самые разные участники: авторы блогов о путешествиях, культуре, здоровье и спорте, а также юмористических клипов, бизнес-сообщества российских компаний, проектов и мастерских, социальные и образовательные инициативы. Я уверен, что все номинанты заслуживают внимание пользователей и будут по достоинству оценены. Отдать свой голос за понравившийся проект очень просто — в мини-приложении ВКонтакте. Победители по результатам голосования будут торжественно награждены на церемонии 13 декабря», — рассказал Сергей Гребенников, заместитель директора РАЭК, организатор Премии Рунета.
Участвовать в Народном голосовании можно по ссылке.
Премия Рунета — ежегодная награда лучшим компаниям и их проектам и мобильным приложениям Рунета. Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет — это единственный проект в России, который ежегодно выбирает лучших из лучших в сфере высоких технологий и интернета и направлена как на объединение всех игроков отрасли, так и на выявление актуальных тенденций в развитии цифровых технологий. Вручается с 2004 года.
Организатор Премии Рунета 2022 — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), мероприятие проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.