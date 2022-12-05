17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, как внешность влияет на суждения людей
Так, люди с большими глазами могут показаться ненадежными.
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Недавнее исследование ученых из Японии предполагает, что некоторые люди имеют склонность делать радикальные выводы о личности других, основываясь исключительно на внешности. В серии онлайн-исследований с участием более 300 человек под руководством сотрудника Токийского университета Ацунобу Судзуки было обнаружено явление под названием «выводы, основанные на чертах лица» (face-based trait inferences или FBTI).
Причем суждения могут быть либо крайне положительными, либо крайне негативными, и пол, возраст или этническая принадлежность испытуемых не имели значения. Быстрые суждения о том, насколько мы способны доверять кому-то, насколько они могут быть сильными духовно или насколько они умны, могут быть полезными для стороннего наблюдателя, но не для самого человека.
К примеру, человек с безэмоциональным взглядом и острыми чертами лица может создать впечатление ненадежного. А с более феминной внешностью и большими глазами — некомпетентного. Для своего исследование Судзуки и его команда использовали скомпонованные портреты, созданные психологом Лизой Дебрюйн и ее коллегами.
Основываясь на этом и новых исследованиях, можно с уверенностью сказать, что фейсизм кажется стереотипом, но одновременно с тем он колоссально влияет на нашу жизнь. Одним из решений этой проблемы может стать прохождение теста на FBTI, которое поможет людям «предупредить» предвзятое отношение к себе, пишет Science Alert.
Однако ученые отметили, что это не станет панацеей от всех проблем. Исследования показали, что осознание своих предубеждений может привести к изменению мышления в краткосрочной перспективе, но людям периодически требуются дополнительные тесты и напоминания для избавления от фейсизма.
Недавние исследования показали, что сходство лиц может быть связано со схожей ДНК. У «двойников» бывают схожие телосложения, рост и даже вредные привычки.
Олеся Маевская