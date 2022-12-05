17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
В шкафу музея в Австралии нашли шкуру тасманийского волка
Останки считали утерянными на протяжении 85 лет.
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В шкафу австралийского музея естественной истории Тасмании нашли шкуру и скелет последней самки тилацина — вымершего сумчатого волка (тасманийского тигра), пишет ABC. Последняя особь жила в зоопарке Хобарта и умерла в 1936 году.
Шкуру и кости погибшей самки передали в музей, но не внесли в каталог, а годами возили по стране в составе передвижной выставки. Возможно, в то время останки тасманского тигра не казались ценными — считалось, что в лесах Тасмании живет много сумчатых волков.
Теперь шкуру и скелет последней особи тилацина содержат в специальных коробках, которые помогут сохранить их как можно дольше.
Тасманийских тигров начали истреблять первые европейские поселенцы в Австралии, но уже тогда этот вид находился в упадке, как показали генетические исследования.
Недавно австралийские ученые решили возродить вымерших сумчатых волков. Это поможет спасти и других животных, находящихся на грани вымирания.
Олеся Маевская