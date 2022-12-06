12:44 (мск), источник: РБК Life
Названы самые популярные треки и исполнители 2022 года в России
В рейтинге «Малиновая “Лада”», «Солнце Монако» и не только.
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Представители стримингового сервиса «Звук» рассказали РБК Life, какую музыку чаще всего слушали россияне в 2022 году. Лидирует среди предпочтений слушателей поп-музыка, на втором месте — хип-хоп, третья строчка рейтинга отдана року. Далее следуют электронные треки и альтернативный рок.
Главной музыкальной композицией этого года стала «Малиновая “Лада”» от Gayazovs Brothers — она набрала больше всего прослушиваний в «Звуке». На второй строчке чарта — сингл Anna Asti «По барам» из ее дебютного сольного альбома. Третье место забрала композиция из октябрьского альбома певицы Люси Чеботиной — «Солнце Монако». На четвертом — «Гармония» Artik & Asti. Замыкает топ-5 самых прослушиваемых композиций дуэт Филиппа Киркорова и Anna Asti с «Хобби».
Самый популярный артист 2022 года по версии «Звука» не изменился по сравнению с топами 2021-го: это дуэт Artik & Asti. На следующих строчках рейтинга наблюдаются перемены: Zivert, которая занимала второе место по суммарному количеству прослушиваний за год в прошлом декабре, уступила его Anna Asti, а сама оказалась на третьем. Четвертое место — у HammAli & Navai, а замыкает пятерку лидеров Gayazovs Brothers.
Рейтинг самых прослушиваемых групп выглядит так:
Главной коллаборацией года стал трек Anna Asti и Филиппа Киркорова «Хобби». За ним следуют:
Также эксперты сервиса проанализировали, какой трек чаще всего лайкали и скачивали слушатели. Такой композицией стал танцевальный хит «Малиновая “Лада”, и он же оказался лидером рейтинга скачиваний.
Самым популярным альбомом 2022 года стал «Феникс» Anna Asti, ознаменовавший старт сольной карьеры певицы. Далее выбор слушателей распределился так:
В детском топе уходящего года лидирует по количеству прослушиваний подкаст-программа «Детского радио» «Детектив Хрум», а в музыкальном сегменте большой популярностью пользуются альбомы с песнями из любимых детских мультиков, а также колыбельные. В пятерке треков, которые слушают чаще других, сразу две колыбельные: «Спят усталые игрушки» и «За печкою поет сверчок» в исполнении Натальи Фаустовой. В целом пять самых популярных детских музыкальных треков в стриминге «Звук» за 2022 год:
Свои итоги года ранее подвела и «Яндекс. Музыка» (есть в распоряжении РБК Life). В 2022 году среди исполнителей в категории «Лайк года» лидирует Anna Asti. Ее трек «Феникс» вышел в январе 2022 года и до сих пор не покидает чарт. Из альбомов самым прослушиваемым стал Hattori — «MiyaGi & Эндшпиль». Самый «зашеренный» (им больше всего делились в Сети) трек — «3-е сентября» в исполнении Егора Крида и Михаила Шуфутинского, который стал таким же популярным, как оригинальный хит шансонье.
«Фрешменом года» сервис назвал музыкального продюсера и битмейкера Aarne. Его творчество отражает весь диапазон трендовой музыки последних лет, отметили эксперты. Победу в номинации продюсеру принес его дебютный альбом AA Language, который он готовил на протяжении нескольких лет.
Ранее стало известно, что на стриминге «Звук» и в десктопной версии соцсети «ВКонтакте» появились выпущенные после объявления о приостановке работы в России песни западных артистов. Авторы загрузок композиций и целых альбомов — преимущественно пользователи, при этом юридических рисков с сервисов это не снимает.