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09:42 (мск), источник: Российская газета

Умерла известная звезда ситкомов Керсти Элли

На 72-ом году жизни в онкологическом центре Моффита во Флориде скончалась известная американская актриса ситкомов Керсти Элли. Причиной смерти стал рак, подтвердили ее родные в социальных сетях.

Источник: Reuters

Согласно заявлению детей актрисы, недуг был обнаружен недавно и после непродолжительной борьбы с болезнью, она скончалась в окружении близких.

Керсти Луиза Элли родилась в 1951 году в Уичито, штат Канзас. В 1980 году переехала в Лос-Анджелес и устроилась на работу дизайнера интерьеров. Уже тогда Элли боролась с наркотической зависимостью. Через два года она начала сниматься в кино, первой заметной работой стала роль в фильме «Звездный путь 2: Гнев Хана», затем «Свидание вслепую», а в 1985 году вышел мини-сериал «Север и Юг». Два года спустя она сыграла вместе с Марком Хармоном в популярной комедии Карла Райнера «Летняя школа».

Широкая публика помнит ее по фильму «Двое: Я и моя тень» с сестрами Олсен в 1995 году. В 1991 и 1994 годах она получила премии «Эмми» за роли в сериалах «Чирс» и «Мать Дэвида».

Анастасия Николаева

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