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11:35 (мск), источник: ТАСС

В Москве выявили 963 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 963 против 958 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

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Источник: Агентство «Москва»

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 263 637 случаев заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 17 против 15 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 081 смерть. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 456, до 3 070 743.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Московской области возросло за сутки на 84 против 91 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 124 060 случаев инфицирования.

Количество выздоровевших в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 151 — до 1 105 711. Летальные случаи из-за коронавируса в регионе за последние сутки не зафиксированы.

Ситуация в Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 824 против 807 днем ранее.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 799, до 1 761 447, число умерших возросло на 17, до 36 233.

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