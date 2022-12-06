В Москве выявили 963 случая заражения коронавирусом за сутки

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 263 637 случаев заражения.
Число умерших в столице за сутки возросло на 17 против 15 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 081 смерть. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 456, до 3 070 743.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Московской области возросло за сутки на 84 против 91 днем ранее.
Всего с начала пандемии в области выявили 1 124 060 случаев инфицирования.
Количество выздоровевших в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 151 — до 1 105 711. Летальные случаи из-за коронавируса в регионе за последние сутки не зафиксированы.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 824 против 807 днем ранее.
Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 799, до 1 761 447, число умерших возросло на 17, до 36 233.