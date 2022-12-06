Медведев иронично прокомментировал потолок цен на нефть Зампред Совбеза выложил в соцсети кадр с замерзшим персонажем фильма Стенли Кубрика
Фоторепортажи
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
Популярное за сутки
Умерла актриса Керсти Элли
Уголовное дело возбуждено после драки с участием Григория Лепса
«Мы тонем»: какие страны могут полностью исчезнуть под водой
Орбан согласился со словами Макрона о конфликте на Украине
Трое российских военных погибли после атаки ВСУ на аэродромы
Главное
Спецоперация на Украине
13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы

За понравившийся снимок можно проголосовать онлайн.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Британский музей естественной истории опубликовал лучшие фотографии дикой природы, сделанные в минувшем году. Ежегодно на конкурс «Фотограф года дикой природы» подается более 39 тысяч изображений, но лишь 100 из них попадут в финал.

Еще 25 отобранных снимков могут побороться за Приз зрительских симпатий. Любой зарегистрированный пользователь может проголосовать за лучшее, по его мнению, фото.

Победитель будет объявлен 9 февраля 2023 года. А само голосование продлится на сайте музея до 3 февраля.

Недавно жюри конкурса The International Landscape Photographer объявило победителей этого года. Титул лучшего пейзажного фотографа достался участнику из Чили.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фаунаХорошие новости