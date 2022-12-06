13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
За понравившийся снимок можно проголосовать онлайн.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Британский музей естественной истории опубликовал лучшие фотографии дикой природы, сделанные в минувшем году. Ежегодно на конкурс «Фотограф года дикой природы» подается более 39 тысяч изображений, но лишь 100 из них попадут в финал.
Еще 25 отобранных снимков могут побороться за Приз зрительских симпатий. Любой зарегистрированный пользователь может проголосовать за лучшее, по его мнению, фото.
Победитель будет объявлен 9 февраля 2023 года. А само голосование продлится на сайте музея до 3 февраля.
Недавно жюри конкурса The International Landscape Photographer объявило победителей этого года. Титул лучшего пейзажного фотографа достался участнику из Чили.
Олеся Маевская