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17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, как подсолнухи помогают пчелам

И как он действует на организм насекомых.

Источник: CC0/Alexas_Fotos

Представители семейства пчелиных сталкиваются со многими угрозами, включая воздействие пестицидов, изменение климата, потерю среды обитания из-за сельского хозяйства и развития, а также патогенами, уничтожающими множество видов. Но недавние исследования могут заметно облегчить их существование, пишет National Geographic.

К примеру, было доказано, что пыльца подсолнечника действует на шмелей, пораженных паразитом под названием Crithidia bombi, как лекарство, точнее — слабительное. Растительные продукты, такие как нектар и пыльца, являются сокровищницей потенциальных лекарств для насекомых, в принципах работы которых ученые только начали разбираться.

К примеру, существует вид Bombus impatiens (обыкновенный восточный шмель), который опыляет как дикие растения, так и сельскохозяйственные культуры, включая томаты и тыквы. Когда им не хватает пищи, насекомые могут сократить продолжительность жизни пчелы и даже уменьшить количество молодых маток.

Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте и из Университета штата Северная Каролина доказали, что химически активные соединения в нектаре и пыльце подсолнечника помогают им справляться с паразитами на генетическом уровне и усилили их иммунную систему.

А слабительный эффект визуально «выделял» более здоровых, но грязных шмелей.

Чтобы выяснить механизм работы лечебной пыльцы, ею кормили здоровых и инфицированных C. bombi, а затем сравнивали их выделения с выделениями других пчел, получавших только пыльцу полевых цветов. Независимо от того, были они заражены или нет, пчелы, которые ели пыльцу подсолнечника, испражнялись на 68% больше по объему и на 66% чаще, чем пчелы, которые ели только пыльцу полевых цветов.

Следующим закономерным вопросом было, почему пыльца подсолнуха имеет такой эффект. Внешняя оболочка пыльцы цветка очень колючая, что может раздражать слизистую оболочку кишечника и «смещать» паразита.

Ученые считают, что подсолнухи — лишь одно растение из тысяч, которые, вероятно, обладают лечебными свойствами для пчел. Смола таких растений, как тополь или смоляная яблоня, может помочь медоносным пчелам бороться с грибковой инфекцией, а состав, полученный из тимьяна, используется управляющими колониями для защиты от клещей Varroa.

Недавно на автомагистрали в США произошло нашествие пчел. Насекомые летали роем и жалили всех подряд.

Олеся Маевская

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