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10:26 (мск), источник: ТАСС Наука

В Австралии нашли неповрежденный скелет эласмозавра возрастом более 100 млн лет

По словам ученых, найденный скелет поможет детально изучить этих вымерших морских рептилий.

Источник: QUEENSLAND MUSEUM

СИДНЕЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Австралийские палеонтологи нашли окаменелые останки эласмозавра на северо-востоке Австралии. Как сообщает в среду издание The Australian, ученым впервые удалось обнаружить неповрежденный полный скелет животного, жившего более 100 млн лет назад.

По данным газеты, окаменелости были найдены археологами-любителями во время раскопок в графстве Макинли, расположенном на северо-востоке австралийского континента в 800 км к юго-западу от Кэрнса. «Это очень волнующее открытие, настоящий Розеттский камень в мире палеонтологии, который может стать ключом к пониманию эволюции плезиозавров в меловой период в Австралии. Прежде никогда не удавлюсь найти окаменелости тела и головы этих животных вместе, поскольку шея у плезиозавров была [очень длинной], до двух третей всей длины. Голова после смерти динозавра отделялась от тела, что, конечно, очень затрудняло поиск окаменелостей», — рассказал изданию руководитель отдела палеонтологии музея Брисбена Эспен Кнутсен.

Как отмечают ученые, найденный скелет эласмозавра поможет детально изучить этих вымерших морских рептилий.

«Сейчас мы получили единственные в мире окаменелости головы и тела австралийского эласмозавра, и их исследование, несомненно, внесет значительный вклад в понимание природы этих животных», — указал генеральный директор сети музеев штата Квинсленд Джим Томпсон, отметив, что уже в ближайшее время в Таунсвилле будет проведена компьютерная томография и 3D-моделирование останков, что позволит увидеть, как выглядел один из обитателей континента в Меловом периоде.

Эласмозавр — динозавр из рода плезиозавров, с ластовидными конечностями и чрезвычайно длинной шеей. Известен по ископаемым остаткам возрастом не менее 80,5 млн лет.

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