10:20 (мск), источник: ТАСС Наука
У побережья Кокосовых островов обнаружили кладбище акул
Ученые из австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований CSIRO также открыли новый вид рогатых акул.
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СИДНЕЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Ученые из австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований CSIRO обнаружили кладбище акул во время работы научного судна Investigator в Индийском океане. Об этом сообщается в заявлении учреждения, опубликованном в среду.
В CSIRO отмечают, что в ходе экспедиции научного судна Investigator ученым удалось найти «кладбище акул, а также открыть новый вид этих животных». «В этом исследовании мы открыли новый вид рогатых акул, эндемиков Австралии, прежде не изученных и не описанных учеными. Эти животные обитают на глубине более 150 м, и мы еще ничего не знаем об их поведении», — рассказал эксперт CSIRO Уилл Уайт.
Еще одной находкой ученых стало кладбище акул на морском дне у Кокосовых островов. «На глубине 5,4 тыс. м были обнаружены более 750 окаменелых зубов акул, принадлежавших хищникам сразу нескольких видов. Среди них были найдены и зубы древней акулы-мегалодона», — указано в сообщении CSIRO.
По словам научного сотрудника музея Западной Австралии Гленна Мура, наиболее древние образцы, найденные на кладбище акул, принадлежали «ближайшему родственнику мегалодона, хищнику длиной не менее 12 м». «Эти находки позволят нам изучить разнообразие видов, обитающих и когда-то обитавших в наших океанах», — сказал он.
Мегалодон — вид вымерших акул, обитавших в океанах в миоцене и плиоцене. Ранее часто предполагалось, что мегалодон и внешне, и поведением был похож на современную белую акулу, но у ученых есть основания считать, что в силу накладываемых большим размером ограничений и уникальной экологической ниши, он сильно отличался поведением от любых современных акул. Исследование ископаемых остатков показывает, что длина этой акулы достигала 15 м, а максимальный вес составлял от 30 до 47 тонн. Сила укуса наиболее крупных мегалодонов, вероятно, достигала 10,8 тонн.