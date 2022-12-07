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11:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест: Угадайте аэропорт по фотографии

От аэропортов со скульптурой Голлума до хаба с бассейном и бабочками в вестибюле.

7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации. По этому случаю мы собрали самые красивые и необычные аэропорты в одном тесте. Попробуйте угадать, где они расположены.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.

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