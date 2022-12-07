Медведев иронично прокомментировал потолок цен на нефть Зампред Совбеза выложил в соцсети кадр с замерзшим персонажем фильма Стенли Кубрика
Фоторепортажи
24Показаны снимки победителей конкурса Nature inFocus
20Выбраны лучшие пейзажные фотографии 2022 года
Популярное за сутки
В Болгарии протестующие окружили храм с российскими послом
Россиянам рассказали, как бесплатно отправиться в санаторий
СМИ узнали о трех вариантах ответа РФ на потолок цен на нефть
Демократы получили большинство в американском Сенате
Песков прокомментировал вопросы о новой волне мобилизации
Главное
Спецоперация на Украине
16:16 (мск), источник: Ведомости

Дума приняла законопроект об увеличении МРОТ

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, которым предлагается установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2023 г. в сумме 16 242 ₽ в месяц, передает пресс-служба нижней палаты.

Источник: Reuters

В сообщении говорится, что на сегодняшний день МРОТ составляет 15 279 ₽ Таким образом, предусмотрен рост на 6,3%. В дальнейшем МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке: его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта.

Принятый закон будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы, указывают разработчики инициативы.

22 сентября с предложением увеличить прожиточный минимум, а также минимальный размер оплаты труда (МРОТ) выступил Минтруд. В ведомстве отметили, что в 2023 г. планируется увеличить МРОТ до 16 242 ₽, а прожиточный минимум — до 14 375 ₽

Президент России Владимир Путин ранее подписал федеральный закон, который устанавливает прожиточный минимум на 2023 г. в размере 14 375 ₽

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Производители электронных сигарет просят правительство не повышать акцизы
Российское юрлицо Hewlett-Packard Enterprise могут признать банкротом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Госдумазанятость