Дума приняла законопроект об увеличении МРОТ

В сообщении говорится, что на сегодняшний день МРОТ составляет 15 279 ₽ Таким образом, предусмотрен рост на 6,3%. В дальнейшем МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке: его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта.
Принятый закон будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы, указывают разработчики инициативы.
22 сентября с предложением увеличить прожиточный минимум, а также минимальный размер оплаты труда (МРОТ) выступил Минтруд. В ведомстве отметили, что в 2023 г. планируется увеличить МРОТ до 16 242 ₽, а прожиточный минимум — до 14 375 ₽
Президент России Владимир Путин ранее подписал федеральный закон, который устанавливает прожиточный минимум на 2023 г. в размере 14 375 ₽